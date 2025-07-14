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Прогноз на точный счет матча «Хэмран» – «Жальгирис»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:38
Хэмран - Жальгирис
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Жальгириса»
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15 июля на Национальном стадионе Мальты состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Хэмраном» и «Жальгирисом». Литовская команда уверенно победила дома со счeтом 2:0 и теперь постарается сохранить преимущество на выезде, в то время как хозяевам нужно отыгрывать два мяча.

«Хэмран»

Мальтийский клуб оказался в непростой ситуации после поражения в Вильнюсе. В последних 5 официальных матчах команда забила лишь 3 гола – скромные 0.6 за игру, что говорит о трудностях в атаке. При этом оборона функционирует лучше – 4 пропущенных мяча за те же 5 встреч (0.8 в среднем). Важно, что в трех последних домашних матчах «Хэмран» пропускал всего один гол, но и сам отличался лишь дважды. Коллектив испытывает сложности при игре против соперников более высокого уровня, и отсутствие гола в первом матче подчeркивает их ограничения в нападении.

«Жальгирис»

Клуб из Литвы набрал форму к середине лета. В последних 5 матчах команда забила 9 голов (1.8 за игру), включая три победы подряд. В обороне «Жальгирис» допускает определeнные огрехи – 5 пропущенных за 5 встреч (1.0 в среднем), но контроль игры и эффективная реализация моментов позволяют компенсировать это. Ключевая особенность – уверенное начало матчей и давление с первых минут. Победа в первом матче с «сухим» счeтом – следствие игрового перевеса, и в Мальте гости наверняка будут делать ставку на контроль мяча и быстрые атаки.

Факты о командах

«Хэмран»

  • В 5 последних матчах: 3 гола забито, 4 пропущено
  • Средняя результативность – 0.6 гола за игру
  • В обороне – 0.8 пропущенного за матч
  • Не забивает в двух из трeх последних игр
  • Не проигрывает дома 3 матча подряд

«Жальгирис»

  • 3 победы подряд
  • В 5 последних матчах: 9 голов забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность – 1.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Жальгирис
2 : 0
09.07.2025
Хэмран

Прогноз на матч «Хэмран» – «Жальгирис»

«Хэмран» постарается активно начать матч при поддержке трибун, но команде не хватает ресурса для доминирования на международной арене. «Жальгирис» же увереннее смотрится как по уровню исполнителей, так и по организации игры. Счeт 2:0 в первой игре позволит гостям действовать прагматично и ловить соперника на ошибках. Тем не менее, «Хэмран» в родных стенах способен забить, а «Жальгирис» – использовать открытые зоны.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Жальгириса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Жальгириса» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Победа «Жальгириса» – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Жальгириса»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Жальгирис Хэмран
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