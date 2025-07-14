15 июля на Национальном стадионе Мальты состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Хэмраном» и «Жальгирисом». Литовская команда уверенно победила дома со счeтом 2:0 и теперь постарается сохранить преимущество на выезде, в то время как хозяевам нужно отыгрывать два мяча.

«Хэмран»

Мальтийский клуб оказался в непростой ситуации после поражения в Вильнюсе. В последних 5 официальных матчах команда забила лишь 3 гола – скромные 0.6 за игру, что говорит о трудностях в атаке. При этом оборона функционирует лучше – 4 пропущенных мяча за те же 5 встреч (0.8 в среднем). Важно, что в трех последних домашних матчах «Хэмран» пропускал всего один гол, но и сам отличался лишь дважды. Коллектив испытывает сложности при игре против соперников более высокого уровня, и отсутствие гола в первом матче подчeркивает их ограничения в нападении.

«Жальгирис»

Клуб из Литвы набрал форму к середине лета. В последних 5 матчах команда забила 9 голов (1.8 за игру), включая три победы подряд. В обороне «Жальгирис» допускает определeнные огрехи – 5 пропущенных за 5 встреч (1.0 в среднем), но контроль игры и эффективная реализация моментов позволяют компенсировать это. Ключевая особенность – уверенное начало матчей и давление с первых минут. Победа в первом матче с «сухим» счeтом – следствие игрового перевеса, и в Мальте гости наверняка будут делать ставку на контроль мяча и быстрые атаки.

Факты о командах

«Хэмран»

В 5 последних матчах: 3 гола забито, 4 пропущено

Средняя результативность – 0.6 гола за игру

В обороне – 0.8 пропущенного за матч

Не забивает в двух из трeх последних игр

Не проигрывает дома 3 матча подряд

«Жальгирис»

3 победы подряд

В 5 последних матчах: 9 голов забито, 5 пропущено

Средняя результативность – 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Хэмран» – «Жальгирис»

«Хэмран» постарается активно начать матч при поддержке трибун, но команде не хватает ресурса для доминирования на международной арене. «Жальгирис» же увереннее смотрится как по уровню исполнителей, так и по организации игры. Счeт 2:0 в первой игре позволит гостям действовать прагматично и ловить соперника на ошибках. Тем не менее, «Хэмран» в родных стенах способен забить, а «Жальгирис» – использовать открытые зоны.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Жальгириса».

Рекомендованные ставки: