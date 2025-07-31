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Жальгирис
Новости
€ 3 млн
Жальгирис - новости команды
Вильнюс
Литва. А-Лига
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Сайт:
http://www.zalgiris.lt/
Тренер:
Роландас Джяукштас
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«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Жальгирис» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
Прогноз на точный счет матча «Хэмран» – «Жальгирис»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:05
«Жальгирис» – «Хэмран»: прогноз на матч 9 июля с 63% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:00
Прогноз на точный счeт матча «Жальгирис» – «Хэмран»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:16
Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры
2025.06.15 22:15
2
Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
2022.10.11 17:23
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
2022.08.09 20:59
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
2022.08.03 20:57
Фото
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов
2022.08.02 14:23
3
«Томь» объявила о субаренде канадского форварда Эннина
2020.10.16 15:53
Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год
2020.06.22 12:27
1
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Амкар», дебют Погребняка не помог «Тосно» и другие результаты
2018.02.07 19:26
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Фекир обошел Кавани в звании лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре
2017.11.14 11:17
2
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Билялетдинов забил дебютный гол за литовский «Тракай», принеся команде победу над «Жальгирисом»
2017.10.13 18:50
2
Стауче: «Когда предложили перейти в «Спартак» – сразу же отказался»
2017.06.13 07:58
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Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
«Мальме» не смог переиграть «Жальгирис»
2015.07.15 22:07
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