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  • «Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:28
Жальгирис - Динамо Тб
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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3.50
Победа «Динамо Тбилиси»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между литовским «Жальгирис Вильнюс» и грузинским «Динамо Тбилиси» пройдет 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:3 и теперь вынуждены отыгрывать три мяча, что выглядит крайне сложной задачей. «Жальгирис» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой – 11 голов в пяти последних матчах, но их оборона пропускает в пяти встречах подряд. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют стабильную игру в Лиге Конференций: три матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Сможет ли «Жальгирис» совершить чудо и отыграть дефицит при поддержке родных трибун, или «Динамо Тбилиси» продолжит свою уверенную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Жальгирис Вильнюс» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрывать три мяча, что практически нереально против организованной обороны соперника. В последних пяти матчах литовская команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), что дает надежду на гол, но ее оборона пропускает в пяти последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.60 гола. В первом матче «Жальгирис» не смог забить «Динамо» и пропустил трижды, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике. Им нужно забивать как минимум трижды и при этом не пропустить, что маловероятно, учитывая их проблемы в обороне и стабильную атаку соперника.

«Динамо Тбилиси» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги Конференций, забивает в каждом из них и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. Оборона грузинского клуба выглядит надежно, а их способность забивать на выезде (они забивали в предыдущем еврокубковом матче в гостях) дает им дополнительное преимущество. В первом матче «Динамо» разгромило «Жальгирис» 3:0, и теперь им достаточно не проиграть с разницей в два и более мяча, чтобы пройти дальше. Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Динамо» явным фаворитом.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Динамо Тбилиси» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче, скорее всего, добьется ничьей или победы. «Жальгирис» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного-двух мячей, а сами грузины наверняка найдут свои моменты на контратаках. Победа «Динамо» или ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Динамо Тбилиси» разгромил «Жальгирис» со счетом 3:0, что дает грузинской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Динамо» (надежная оборона, стабильная атака) и слабость обороны хозяев (пропуски в пяти матчах) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Жальгирис» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
7
Забитых мячей
5
3.5
В среднем за матч
2.5
7:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
7 : 2
30.07.2026
Динамо Тб
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
7 : 2
30.07.2026
Динамо Тб
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
3 : 0
23.07.2026
Жальгирис

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
12
Vincentas Sarkauskas
ВР
15
Petar Bosančić
ЦЗ
4
Danny Koy Lupano
ЦЗ
11
Nikola Petković
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
18
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
19
S. Bilenky
ЦФ
21
D. Franke
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Динамо Тб
1
Георгий Лория
ВР
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
6
Léo Santos
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
39
K. Kakashvili
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
27
Numan Kurdić
ЦФ
18
T. Kvaratskhelia
ЦФ
12
Algassime Bah
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Жальгирис
1
Carlos Olses
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
27
M. Vareika
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Nemanja Mihajlović
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
13
Клаудиюс Упстас
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Динамо Тб
37
Mikheil Makatsaria
ВР
40
Mate Gagvishvili
ВР
32
L. Tsikolia
ЦП
16
Nikoloz Tkalia
ЦП
26
Gabriel Gogua
ЦП
28
R. Aleksidze
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
29
R. Danelia
ЦФ
21
Daniel Kvartskhava
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
2-4-2-2
12
15
4
11
77
Кендыш
20
Литвиненко
10
Голубицкас
18
Сесплаукис
70
Силва Тейшейра
21
19
3-4-3
1
Лория
17
Псалтис
6
3
Каландадзе
22
Нинуа
24
Осеи
14
39
12
18
27
21
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
21
11
6
6
11
10
Голубицкас
7
7
10
Голубицкас
18
Сесплаукис
13
Упстас
13
Упстас
18
Сесплаукис
18
16
16
18
17
Псалтис
33
33
17
Псалтис
Остались в запасе
Жальгирис
Динамо Тб
1
Carlos Olses
ВР
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
27
M. Vareika
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
37
Mikheil Makatsaria
ВР
40
Mate Gagvishvili
ВР
32
L. Tsikolia
ЦП
26
Gabriel Gogua
ЦП
28
R. Aleksidze
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
29
R. Danelia
ЦФ
21
Daniel Kvartskhava
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
1
Carlos Olses
ВР
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
29
Kajus Bička
ЦП
27
M. Vareika
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Остались в запасе
37
Mikheil Makatsaria
ВР
40
Mate Gagvishvili
ВР
32
L. Tsikolia
ЦП
26
Gabriel Gogua
ЦП
28
R. Aleksidze
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
29
R. Danelia
ЦФ
21
Daniel Kvartskhava
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Темури Кецбая

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Тбилиси» сумеет не проиграть «Жальгирису» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Грузинский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Ставка на победу «Динамо Тбилиси» за 3.50 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Жальгирис Вильнюс» и «Динамо Тбилиси» состоится 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

3.50
Победа «Динамо Тбилиси»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций Динамо Тб Жальгирис
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