Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между литовским «Жальгирис Вильнюс» и грузинским «Динамо Тбилиси» пройдет 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:3 и теперь вынуждены отыгрывать три мяча, что выглядит крайне сложной задачей. «Жальгирис» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой – 11 голов в пяти последних матчах, но их оборона пропускает в пяти встречах подряд. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют стабильную игру в Лиге Конференций: три матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Сможет ли «Жальгирис» совершить чудо и отыграть дефицит при поддержке родных трибун, или «Динамо Тбилиси» продолжит свою уверенную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?
Кто победит в матче
«Жальгирис Вильнюс» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрывать три мяча, что практически нереально против организованной обороны соперника. В последних пяти матчах литовская команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), что дает надежду на гол, но ее оборона пропускает в пяти последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.60 гола. В первом матче «Жальгирис» не смог забить «Динамо» и пропустил трижды, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике. Им нужно забивать как минимум трижды и при этом не пропустить, что маловероятно, учитывая их проблемы в обороне и стабильную атаку соперника.
«Динамо Тбилиси» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги Конференций, забивает в каждом из них и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. Оборона грузинского клуба выглядит надежно, а их способность забивать на выезде (они забивали в предыдущем еврокубковом матче в гостях) дает им дополнительное преимущество. В первом матче «Динамо» разгромило «Жальгирис» 3:0, и теперь им достаточно не проиграть с разницей в два и более мяча, чтобы пройти дальше. Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Динамо» явным фаворитом.
С учетом всех факторов мы считаем, что «Динамо Тбилиси» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче, скорее всего, добьется ничьей или победы. «Жальгирис» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного-двух мячей, а сами грузины наверняка найдут свои моменты на контратаках. Победа «Динамо» или ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.
Форма и история личных встреч
В единственном очном матче «Динамо Тбилиси» разгромил «Жальгирис» со счетом 3:0, что дает грузинской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Динамо» (надежная оборона, стабильная атака) и слабость обороны хозяев (пропуски в пяти матчах) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Жальгирис» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.
Прогноз на победителя
Мы ожидаем, что «Динамо Тбилиси» сумеет не проиграть «Жальгирису» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Грузинский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Ставка на победу «Динамо Тбилиси» за 3.50 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 2-го квалификационного раунда между «Жальгирис Вильнюс» и «Динамо Тбилиси» состоится 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.