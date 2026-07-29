Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между литовским «Жальгирис Вильнюс» и грузинским «Динамо Тбилиси» пройдет 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Хозяева потерпели разгромное поражение в первом матче со счетом 0:3 и теперь вынуждены отыгрывать три мяча, что выглядит крайне сложной задачей. «Жальгирис» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой – 11 голов в пяти последних матчах, но их оборона пропускает в пяти встречах подряд. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество и демонстрируют стабильную игру в Лиге Конференций: три матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Сможет ли «Жальгирис» совершить чудо и отыграть дефицит при поддержке родных трибун, или «Динамо Тбилиси» продолжит свою уверенную игру и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Жальгирис Вильнюс» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрывать три мяча, что практически нереально против организованной обороны соперника. В последних пяти матчах литовская команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру), что дает надежду на гол, но ее оборона пропускает в пяти последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.60 гола. В первом матче «Жальгирис» не смог забить «Динамо» и пропустил трижды, что показало колоссальную разницу в классе. Домашняя поддержка может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике. Им нужно забивать как минимум трижды и при этом не пропустить, что маловероятно, учитывая их проблемы в обороне и стабильную атаку соперника.

«Динамо Тбилиси» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги Конференций, забивает в каждом из них и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. Оборона грузинского клуба выглядит надежно, а их способность забивать на выезде (они забивали в предыдущем еврокубковом матче в гостях) дает им дополнительное преимущество. В первом матче «Динамо» разгромило «Жальгирис» 3:0, и теперь им достаточно не проиграть с разницей в два и более мяча, чтобы пройти дальше. Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Динамо» явным фаворитом.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Динамо Тбилиси» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче, скорее всего, добьется ничьей или победы. «Жальгирис» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного-двух мячей, а сами грузины наверняка найдут свои моменты на контратаках. Победа «Динамо» или ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Динамо Тбилиси» разгромил «Жальгирис» со счетом 3:0, что дает грузинской команде колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Динамо» (надежная оборона, стабильная атака) и слабость обороны хозяев (пропуски в пяти матчах) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Жальгирис» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 7 Забитых мячей 5 3.5 В среднем за матч 2.5 7:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Жальгирис 7 : 2 Динамо Тб Лига конференций, 2 раунд Жальгирис 7 : 2 Динамо Тб Лига конференций, 2 раунд Динамо Тб 3 : 0 Жальгирис

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Тбилиси» сумеет не проиграть «Жальгирису» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Грузинский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Ставка на победу «Динамо Тбилиси» за 3.50 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Жальгирис Вильнюс» и «Динамо Тбилиси» состоится 30 июля 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.