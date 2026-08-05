Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:01
Жальгирис - Хайдук
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Жальгириса Вильнюс»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между литовским «Жальгирисом Вильнюс» и хорватским «Хайдуком» пройдет 6 августа 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Хозяева подходят к игре в отличной атакующей форме, забивая в шести из восьми последних матчей и демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 3.00 гола за последние пять игр, тогда как гости только что вылетели из Лиги Европы, уступив «Пафосу» с общим счетом 0:6, и имеют проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за последние пять матчей. Встреча атакующей команды с кризисным соперником обещает быть результативной. Сможет ли «Жальгирис Вильнюс» использовать фактор домашнего поля и свою голевую мощь, чтобы одержать победу, или «Хайдук» прервет свою неудачную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Жальгирис Вильнюс» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда забивает в шести из восьми последних матчей, а в последних пяти встречах забила 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустила 9 (1.80), что говорит о мощной атаке, но и о проблемах в обороне. В Лиге Конференций литовский клуб впечатлил, разгромив «Динамо Тбилиси» со счетом 7:2 дома, что стало одним из самых результативных матчей квалификации. Однако «Жальгирис Вильнюс» пропускает в шести последних матчах, что указывает на уязвимость обороны. В чемпионате Литвы команда также выглядит уверенно, одержав победы над «Гегельманн Литауэн» (3:2) и «Трансинвест» (3:1). Домашняя поддержка на стадионе ЛФФ станет серьезным преимуществом, и с учетом атакующей формы хозяев они имеют все шансы на успех.

«Хайдук» находится в кризисной ситуации. Команда только что вылетела из Лиги Европы, уступив «Пафосу» с общим счетом 0:6 (0:4 на выезде, 0:2 дома), что серьезно подорвало уверенность коллектива. В последних пяти матчах хорватский клуб забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил 8 (1.60), демонстрируя скромную результативность и нестабильную оборону. При этом «Хайдук» забивает в девяти из 11 последних матчей, что говорит о способности атаковать, но в выездных матчах Лиги Конференций команда проигрывает в трех последних встречах. В чемпионате Хорватии «Хайдук» уступил «Вараждину» (1:2), что лишь подтверждает нестабильность. Гостям будет сложно перестроиться после разгрома в Лиге Европы, и в Вильнюсе им предстоит серьезное испытание.

Итоговый вывод: «Жальгирис Вильнюс» является фаворитом благодаря своей атакующей мощи, домашнему полю и уверенной форме, в то время как «Хайдук» находится в кризисе после разгромного вылета из Лиги Европы. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая проблемы в обороне у литовцев и атакующий потенциал хорватов.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Жальгирис Вильнюс» находится в лучшей атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля, тогда как «Хайдук» переживает кризис после вылета из Лиги Европы. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и психологическим состоянием. Учитывая, что «Жальгирис Вильнюс» забивает в среднем 3.00 гола за последние пять матчей, а «Хайдук» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, хозяева имеют явное преимущество в атакующей эффективности.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
2
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Жальгирис
2 : 5
06.08.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Жальгирис
2 : 5
06.08.2026
Хайдук

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
12
Vincentas Sarkauskas
ВР
4
Danny Koy Lupano
ЦЗ
15
Petar Bosančić
ЦЗ
20
Иван Литвиненко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Nikola Petković
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
S. Bilenky
ЦФ
21
D. Franke
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Хайдук
33
Toni Silić
ВР
22
Mathieu Acapandié
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
23
Marin Šotiček
ЦП
21
Rokas Pukštas
ЦП
4
Adrion Pajaziti
ЦП
9
Dalisson de Almeida
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
11
Michele Šego
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Жальгирис
1
Carlos Olses
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
7
Nemanja Mihajlović
ЦП
27
M. Vareika
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Martynas Setkus
ЦП
29
Kajus Bička
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
13
Клаудиюс Упстас
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Хайдук
99
Davyd Fesyuk
ВР
14
Ron Raçi
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
8
Нико Сигур
ОП
26
Adam Huram
ЦП
16
Anđelo Šutalo
ЦП
19
Etnik Brruti
ЦП
20
Alberto del Moral
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
2-4-2-2
12
4
15
20
Литвиненко
10
Голубицкас
11
77
Кендыш
70
Силва Тейшейра
18
Сесплаукис
21
19
4-4-1-1
33
15
Марешич
5
Ван Хоренбек
32
22
21
4
9
23
7
Саньянг
11
15
5
5
15
20
Литвиненко
6
6
20
Литвиненко
10
Голубицкас
7
7
10
Голубицкас
11
27
27
11
77
Кендыш
22
Вербицкас
22
Вербицкас
77
Кендыш
5
Ван Хоренбек
14
14
5
Ван Хоренбек
21
8
Сигур
8
Сигур
21
7
Саньянг
16
16
7
Саньянг
9
19
19
9
11
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Остались в запасе
Жальгирис
Хайдук
1
Carlos Olses
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
14
Martynas Setkus
ЦП
29
Kajus Bička
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
13
Клаудиюс Упстас
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
99
Davyd Fesyuk
ВР
3
Roko Gabrić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
26
Adam Huram
ЦП
20
Alberto del Moral
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
1
Carlos Olses
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
14
Martynas Setkus
ЦП
29
Kajus Bička
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
13
Клаудиюс Упстас
ПВ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Остались в запасе
99
Davyd Fesyuk
ВР
3
Roko Gabrić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
26
Adam Huram
ЦП
20
Alberto del Moral
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Гонсало Гарсия

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь «Жальгириса Вильнюс», его преимущество домашнего поля и кризисное состояние «Хайдука», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Литовский клуб забивает в среднем 3.00 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны отличиться, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Жальгириса Вильнюс» с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Жальгирисом Вильнюс» и «Хайдуком» состоится 6 августа 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

3.60
Победа «Жальгириса Вильнюс»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Хайдук Жальгирис
Другие прогнозы
08.08.2026
12:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Енисей - Текстильщик
Победа «Енисея» с форой (-1)
08.08.2026
13:00
3.75
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Черноморец - Колос
Победа «Черноморца»
08.08.2026
15:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай - Кызыл-Жар
Победа «Кызыл-Жара»
08.08.2026
15:30
3.20
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов - Балтика
Ничью
08.08.2026
15:30
2.40
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег - Кудровка
Победа «Левого берега» с форой (-1)
08.08.2026
16:00
2.60
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу - Ордабасы
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+