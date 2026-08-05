Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между литовским «Жальгирисом Вильнюс» и хорватским «Хайдуком» пройдет 6 августа 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Хозяева подходят к игре в отличной атакующей форме, забивая в шести из восьми последних матчей и демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 3.00 гола за последние пять игр, тогда как гости только что вылетели из Лиги Европы, уступив «Пафосу» с общим счетом 0:6, и имеют проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за последние пять матчей. Встреча атакующей команды с кризисным соперником обещает быть результативной. Сможет ли «Жальгирис Вильнюс» использовать фактор домашнего поля и свою голевую мощь, чтобы одержать победу, или «Хайдук» прервет свою неудачную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Жальгирис Вильнюс» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда забивает в шести из восьми последних матчей, а в последних пяти встречах забила 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустила 9 (1.80), что говорит о мощной атаке, но и о проблемах в обороне. В Лиге Конференций литовский клуб впечатлил, разгромив «Динамо Тбилиси» со счетом 7:2 дома, что стало одним из самых результативных матчей квалификации. Однако «Жальгирис Вильнюс» пропускает в шести последних матчах, что указывает на уязвимость обороны. В чемпионате Литвы команда также выглядит уверенно, одержав победы над «Гегельманн Литауэн» (3:2) и «Трансинвест» (3:1). Домашняя поддержка на стадионе ЛФФ станет серьезным преимуществом, и с учетом атакующей формы хозяев они имеют все шансы на успех.

«Хайдук» находится в кризисной ситуации. Команда только что вылетела из Лиги Европы, уступив «Пафосу» с общим счетом 0:6 (0:4 на выезде, 0:2 дома), что серьезно подорвало уверенность коллектива. В последних пяти матчах хорватский клуб забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустил 8 (1.60), демонстрируя скромную результативность и нестабильную оборону. При этом «Хайдук» забивает в девяти из 11 последних матчей, что говорит о способности атаковать, но в выездных матчах Лиги Конференций команда проигрывает в трех последних встречах. В чемпионате Хорватии «Хайдук» уступил «Вараждину» (1:2), что лишь подтверждает нестабильность. Гостям будет сложно перестроиться после разгрома в Лиге Европы, и в Вильнюсе им предстоит серьезное испытание.

Итоговый вывод: «Жальгирис Вильнюс» является фаворитом благодаря своей атакующей мощи, домашнему полю и уверенной форме, в то время как «Хайдук» находится в кризисе после разгромного вылета из Лиги Европы. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев в результативном матче, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая проблемы в обороне у литовцев и атакующий потенциал хорватов.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Жальгирис Вильнюс» находится в лучшей атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля, тогда как «Хайдук» переживает кризис после вылета из Лиги Европы. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и психологическим состоянием. Учитывая, что «Жальгирис Вильнюс» забивает в среднем 3.00 гола за последние пять матчей, а «Хайдук» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, хозяева имеют явное преимущество в атакующей эффективности.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 2 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 5 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Жальгирис 2 : 5 Хайдук Лига конференций, 3 раунд Жальгирис 2 : 5 Хайдук

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь «Жальгириса Вильнюс», его преимущество домашнего поля и кризисное состояние «Хайдука», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Литовский клуб забивает в среднем 3.00 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны отличиться, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Жальгириса Вильнюс» с коэффициентом 3.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Жальгирисом Вильнюс» и «Хайдуком» состоится 6 августа 2026 года в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.