Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между израильским «Маккаби» и болгарским ЦСКА София пройдет 6 августа 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» (нейтральное поле для хозяев из-за политической ситуации). Обе команды подходят к игре в хорошей форме: хозяева имеют мощную атаку, забивая в 18 из 20 последних матчей, и надежную оборону (0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр), тогда как гости не проигрывают в девяти последних матчах и также демонстрируют оборонительную дисциплину (0.60 пропущенных в среднем). Однако «Маккаби» выглядит более результативным, а ЦСКА полагается на прагматичный футбол. Сможет ли израильский клуб использовать свою атакующую мощь и нейтральное поле в свою пользу, или болгарская команда продолжит свою беспроигрышную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Маккаби» подходит к этому матчу с впечатляющей атакующей статистикой. Команда забивает в 18 из 20 последних матчей, а в последних пяти встречах забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила всего 2 (0.40), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. В Лиге Европы израильский клуб уверенно прошел «Шериф», разгромив его 5:0 на выезде и 1:0 дома, что демонстрирует высокий уровень готовности к еврокубкам. В товарищеских матчах «Маккаби» также выглядел уверенно, одержав победы над «Алашкертом» (1:0) и уступив «ИМТ» (0:1). Нейтральное поле в Батуми может снизить преимущество домашних трибун, но отсутствие выездных сложностей для соперника также играет на руку израильтянам, которые привыкли играть на нейтральных аренах в еврокубках.

ЦСКА София находится в отличной форме и подходит к игре с девятиматчевой беспроигрышной серией. В последних пяти матчах болгарский клуб забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 3 (0.60), что указывает на прагматичный стиль и надежную оборону. В Лиге Европы ЦСКА прошел «Карабах» в серии пенальти (0:0 дома, 0:0 на выезде), показав характер и умение играть на результат. В чемпионате Болгарии команда стартовала с побед над «Дунавом» (2:1) и «Ботев Пловдив» (3:2), демонстрируя стабильность. Однако атакующий потенциал гостей уступает сопернику, что может стать проблемой против мощной атаки «Маккаби». Тем не менее опыт игры в еврокубках и умение сохранять концентрацию в важные моменты делают ЦСКА опасным соперником.

Итоговый вывод: «Маккаби» выглядит фаворитом благодаря своей атакующей мощи и оборонительной надежности, тогда как ЦСКА София полагается на прагматичную игру. Нейтральное поле нивелирует преимущество хозяев, но израильский клуб имеет более высокий класс и стабильную результативность. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Маккаби» или ничья, но атакующий потенциал хозяев должен взять верх.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Маккаби» имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как ЦСКА София делает ставку на оборонительную дисциплину и редко пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и эффективностью в атаке. Учитывая, что «Маккаби» забивает в 18 из 20 последних матчей, а ЦСКА пропускает в среднем всего 0.60 гола за игру, это обещает упорное противостояние, где преимущество может оказаться на стороне более атакующей команды.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Маккаби 0 : 3 ЦСКА София Лига Европы, 3 раунд Маккаби 0 : 3 ЦСКА София

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь «Маккаби», его оборонительную надежность и класс, а также прагматичный стиль ЦСКА София, мы прогнозируем минимальную победу израильского клуба в первом матче. «Маккаби» забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свою атакующую эффективность, чтобы пробить организованную оборону болгар. Гости способны дать бой, но их атакующий потенциал вряд ли позволит им одержать победу на выезде. Рекомендуем ставку на победу «Маккаби» с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби» и ЦСКА София состоится 6 августа 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.