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«Маккаби» – «ЦСКА София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:28
Маккаби - ЦСКА София
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Маккаби»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между израильским «Маккаби» и болгарским ЦСКА София пройдет 6 августа 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» (нейтральное поле для хозяев из-за политической ситуации). Обе команды подходят к игре в хорошей форме: хозяева имеют мощную атаку, забивая в 18 из 20 последних матчей, и надежную оборону (0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр), тогда как гости не проигрывают в девяти последних матчах и также демонстрируют оборонительную дисциплину (0.60 пропущенных в среднем). Однако «Маккаби» выглядит более результативным, а ЦСКА полагается на прагматичный футбол. Сможет ли израильский клуб использовать свою атакующую мощь и нейтральное поле в свою пользу, или болгарская команда продолжит свою беспроигрышную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Маккаби» подходит к этому матчу с впечатляющей атакующей статистикой. Команда забивает в 18 из 20 последних матчей, а в последних пяти встречах забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила всего 2 (0.40), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. В Лиге Европы израильский клуб уверенно прошел «Шериф», разгромив его 5:0 на выезде и 1:0 дома, что демонстрирует высокий уровень готовности к еврокубкам. В товарищеских матчах «Маккаби» также выглядел уверенно, одержав победы над «Алашкертом» (1:0) и уступив «ИМТ» (0:1). Нейтральное поле в Батуми может снизить преимущество домашних трибун, но отсутствие выездных сложностей для соперника также играет на руку израильтянам, которые привыкли играть на нейтральных аренах в еврокубках.

ЦСКА София находится в отличной форме и подходит к игре с девятиматчевой беспроигрышной серией. В последних пяти матчах болгарский клуб забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 3 (0.60), что указывает на прагматичный стиль и надежную оборону. В Лиге Европы ЦСКА прошел «Карабах» в серии пенальти (0:0 дома, 0:0 на выезде), показав характер и умение играть на результат. В чемпионате Болгарии команда стартовала с побед над «Дунавом» (2:1) и «Ботев Пловдив» (3:2), демонстрируя стабильность. Однако атакующий потенциал гостей уступает сопернику, что может стать проблемой против мощной атаки «Маккаби». Тем не менее опыт игры в еврокубках и умение сохранять концентрацию в важные моменты делают ЦСКА опасным соперником.

Итоговый вывод: «Маккаби» выглядит фаворитом благодаря своей атакующей мощи и оборонительной надежности, тогда как ЦСКА София полагается на прагматичную игру. Нейтральное поле нивелирует преимущество хозяев, но израильский клуб имеет более высокий класс и стабильную результативность. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа «Маккаби» или ничья, но атакующий потенциал хозяев должен взять верх.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Маккаби» имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как ЦСКА София делает ставку на оборонительную дисциплину и редко пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и эффективностью в атаке. Учитывая, что «Маккаби» забивает в 18 из 20 последних матчей, а ЦСКА пропускает в среднем всего 0.60 гола за игру, это обещает упорное противостояние, где преимущество может оказаться на стороне более атакующей команды.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
25
Shahar Rosen
ЦЗ
42
Дор Перец
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
34
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
ЦСКА София
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Facundo Rodríguez
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
10
Kervin Andrade
ЦФ
9
Ester Sokler
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
11
Мохамед Браими
ЛВ
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
10
Joel Zwarts
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
4-4-1-1
22
Мелика
41
13
Шломо
25
5
Камара
42
Перец
36
Шахар
28
Сиссоко
30
29
Варела
34
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
2
Пастор
17
14
5
Гбамен
8
Сенси
6
Жордау
32
28
Питтас
7
Эбонг
9
41
6
Асанте
6
Асанте
41
25
21
21
25
36
Шахар
77
Давида
77
Давида
36
Шахар
34
9
9
34
29
Варела
19
19
29
Варела
9
11
Браими
11
Браими
9
10
10
Остались в запасе
Маккаби
ЦСКА София
90
Рой Мишпати
ВР
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
24
Noam Schwartz
ЦЗ
59
Lotem Asres
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
23
Ori Azo
ЦФ
60
Ilay Ben Simon
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Душан Керкез

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь «Маккаби», его оборонительную надежность и класс, а также прагматичный стиль ЦСКА София, мы прогнозируем минимальную победу израильского клуба в первом матче. «Маккаби» забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свою атакующую эффективность, чтобы пробить организованную оборону болгар. Гости способны дать бой, но их атакующий потенциал вряд ли позволит им одержать победу на выезде. Рекомендуем ставку на победу «Маккаби» с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби» и ЦСКА София состоится 6 августа 2026 года в Батуми на стадионе «Батуми Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Маккаби» – «ЦСКА София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.95
Победа «Маккаби»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы ЦСКА София Маккаби
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