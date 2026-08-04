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«Орхус» – «Сабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

04 августа 2026 9:51
Орхус - Сабах
05 авг. 2026, среда 19:30 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.75
Ничья
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Орхусом» и азербайджанским «Сабахом» пройдет 5 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк». Хозяева подходят к игре с впечатляющей домашней статистикой, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей и забивая в 10 последних встречах, тогда как гости демонстрируют феноменальную форму в Лиге чемпионов, побеждая в четырех последних матчах турнира и забивая в каждом из них. Встреча двух команд с мощными атакующими линиями обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Орхус» использовать фактор домашнего поля и свою стабильную результативность, чтобы одержать победу, или «Сабах» продолжит свою победную поступь в еврокубках и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Орхус» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 10 последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх датский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 8 (1.60), что указывает на мощную атаку, но не самую надежную оборону. Важно, что «Орхус» пропускает в четырех последних матчах, однако в предыдущем раунде Лиги чемпионов датчане уверенно прошли «Лех», одержав победу 4:1 на выезде и уступив 1:4 дома, что показывает их способность забивать много, но и пропускать. Домашняя поддержка на стадионе «АутоСе Парк» должна стать серьезным преимуществом, особенно против соперника, который не имеет опыта игры в Дании.

«Сабах» находится в отличной форме, особенно в еврокубках. Команда побеждает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в каждом из них, что подчеркивает ее атакующую стабильность на международной арене. В последних пяти играх азербайджанский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 5 (1.00), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Сабах» забивает в девяти последних матчах, а его оборона выглядит достаточно надежно, пропуская в среднем один гол за игру. В квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы уверенно прошли «Нью Сэйнтс» (2:0, 2:1) и «КуПС» (2:0, 1:0), не пропустив в двух последних матчах турнира. Гости имеют опыт успешных выездных матчей и намерены продолжить свою победную серию.

Итоговый вывод: обе команды находятся в хорошей форме и имеют мощные атаки, но «Сабах» выглядит более сбалансированным благодаря надежной обороне и победной серии в Лиге чемпионов. «Орхус» силен дома и стабильно забивает, но его защита не выглядит непробиваемой. Наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться, учитывая атакующий потенциал обеих сторон и отсутствие личных встреч.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей атакующей форме: «Орхус» забивает в 10 последних матчах, а «Сабах» – в девяти. При этом гости имеют более надежную оборону и победную серию в Лиге чемпионов, тогда как хозяева регулярно пропускают. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Орхус» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а «Сабах» побеждает в четырех последних матчах ЛЧ, ничья выглядит вполне вероятным исходом.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Орхус
21
Мадс Кристиансен
ВР
19
Эрик Каль
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
39
Frederik Emmery Søgaard
ЛП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
31
Tobias Bech Tobias Bech
ЦП
16
Йенс Йонссон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Микаэль Андерсон
ПП
28
Джеймс Богере
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сабах
92
Стас Покатилов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Рахман Дашдемиров
ЦЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ЦП
13
Иван Лепиница
ЦП
21
Велько Симич
ЦП
10
Алексей Исаев
ЦП
11
Кахим Пэррис
ЦП
20
Джой-Лэнс Миккельс
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
3-5-1-1
21
Кристиансен
19
Каль
5
Тингагер
40
Йенсен-Аббью
39
Emmery Søgaard
31
Tobias Bech
16
Йонссон
4
Кнудсен
23
Андерсон
10
Арнстад
28
Богере
4-5-1
92
Покатилов
80
Зедадка
5
Дашдемиров
3
Сольве
27
Пухач
7
Рахмоналиев
21
Симич
10
Исаев
11
Пэррис
13
Лепиница
20
Миккельс
Остались в запасе
Орхус
Сабах
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь обеих команд, преимущество домашнего поля «Орхуса» и победную серию «Сабаха» в Лиге чемпионов, мы прогнозируем ничейный результат в первом матче. Обе команды имеют равные шансы на победу: «Орхус» силен дома и стабильно забивает, но пропускает, а «Сабах» надежен в обороне и имеет опыт успешных выездных матчей. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей в Азербайджане. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Орхусом» и «Сабахом» состоится 5 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Орхус» – «Сабах»: смотреть онлайн

3.75
Ничья
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Сабах Орхус
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