Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Орхусом» и азербайджанским «Сабахом» пройдет 5 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк». Хозяева подходят к игре с впечатляющей домашней статистикой, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей и забивая в 10 последних встречах, тогда как гости демонстрируют феноменальную форму в Лиге чемпионов, побеждая в четырех последних матчах турнира и забивая в каждом из них. Встреча двух команд с мощными атакующими линиями обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Орхус» использовать фактор домашнего поля и свою стабильную результативность, чтобы одержать победу, или «Сабах» продолжит свою победную поступь в еврокубках и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Орхус» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 10 последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх датский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 8 (1.60), что указывает на мощную атаку, но не самую надежную оборону. Важно, что «Орхус» пропускает в четырех последних матчах, однако в предыдущем раунде Лиги чемпионов датчане уверенно прошли «Лех», одержав победу 4:1 на выезде и уступив 1:4 дома, что показывает их способность забивать много, но и пропускать. Домашняя поддержка на стадионе «АутоСе Парк» должна стать серьезным преимуществом, особенно против соперника, который не имеет опыта игры в Дании.

«Сабах» находится в отличной форме, особенно в еврокубках. Команда побеждает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в каждом из них, что подчеркивает ее атакующую стабильность на международной арене. В последних пяти играх азербайджанский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 5 (1.00), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Сабах» забивает в девяти последних матчах, а его оборона выглядит достаточно надежно, пропуская в среднем один гол за игру. В квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы уверенно прошли «Нью Сэйнтс» (2:0, 2:1) и «КуПС» (2:0, 1:0), не пропустив в двух последних матчах турнира. Гости имеют опыт успешных выездных матчей и намерены продолжить свою победную серию.

Итоговый вывод: обе команды находятся в хорошей форме и имеют мощные атаки, но «Сабах» выглядит более сбалансированным благодаря надежной обороне и победной серии в Лиге чемпионов. «Орхус» силен дома и стабильно забивает, но его защита не выглядит непробиваемой. Наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться, учитывая атакующий потенциал обеих сторон и отсутствие личных встреч.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей атакующей форме: «Орхус» забивает в 10 последних матчах, а «Сабах» – в девяти. При этом гости имеют более надежную оборону и победную серию в Лиге чемпионов, тогда как хозяева регулярно пропускают. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Орхус» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а «Сабах» побеждает в четырех последних матчах ЛЧ, ничья выглядит вполне вероятным исходом.





Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь обеих команд, преимущество домашнего поля «Орхуса» и победную серию «Сабаха» в Лиге чемпионов, мы прогнозируем ничейный результат в первом матче. Обе команды имеют равные шансы на победу: «Орхус» силен дома и стабильно забивает, но пропускает, а «Сабах» надежен в обороне и имеет опыт успешных выездных матчей. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей в Азербайджане. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Орхусом» и «Сабахом» состоится 5 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.