Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шэмрок Роверс» – «Эгнатия»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

03 августа 2026 9:00
Шэмрок Роверс - Эгнатия
04 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа«Шэмрок Роверс» с форой (-1)
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ирландским «Шэмрок Роверс» и албанской «Эгнатией» пройдет 4 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева подходят к игре с пятиматчевой победной серией на домашнем стадионе и стабильной результативностью, тогда как гости находятся в отличной атакующей форме, забивая в 12 последних матчах и не проигрывая в пяти последних встречах, но при этом регулярно пропускают – в шести последних играх. Встреча двух атакующих команд обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Шэмрок Роверс» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную надежность, чтобы одержать победу, или «Эгнатия» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда побеждает в пяти последних матчах на своем стадионе и демонстрирует стабильную результативность: в последних пяти играх ирландский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 5 (1.00). Важно, что «Шэмрок Роверс» пропускает в шести из восьми последних матчей, что указывает на определенную уязвимость в обороне, но при этом в среднем за последние пять игр пропускает всего один мяч. В предыдущем раунде Лиги чемпионов ирландцы уступили «Арарат-Армении» (0:2 на выезде, 2:1 дома) и вылетели из турнира, однако эта игра показала способность команды побеждать на своем поле даже против более сильных соперников. «Шэмрок Роверс» забивает в последних матчах и на своем стадионе выглядит уверенно, что дает ему хорошие шансы на успех в этом противостоянии.

«Эгнатия» также находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх албанский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустил 8 (1.60). Важно, что «Эгнатия» забивает в 12 последних матчах, а пропускает в шести последних, что говорит о ее атакующем стиле и уязвимости в обороне. В предыдущем раунде Лиги чемпионов албанцы прошли «Петрокуб» (6:1, 1:1), но уступили «Целе» в серии пенальти (2:2, 3:3), показав характер и умение забивать много голов. Гости имеют мощную атаку и стабильную результативность, что делает их опасными на выезде.

Итоговый вывод: «Шэмрок Роверс» выглядит фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля и более надежной обороне, тогда как «Эгнатия» делает ставку на атакующую мощь. Учитывая, что гости регулярно пропускают, а хозяева стабильно забивают на своем поле, наиболее вероятным сценарием видится победа ирландцев с разницей как минимум в один мяч, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей атакующей форме, однако «Шэмрок Роверс» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Эгнатия» регулярно пропускает, несмотря на свою высокую результативность. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего стадиона. Учитывая, что «Шэмрок Роверс» побеждает в пяти последних домашних матчах, а «Эгнатия» пропускает в шести последних играх, это дает хозяевам явное преимущество перед этим противостоянием.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шэмрок Роверс
1
Эдвард Макгинти
ВР
3
Энда Стивенс
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
22
Туммисе Собовале
ЦЗ
24
Уильям Фитцджеральд
ЛП
26
Джон О''Салливан
ЦП
8
Мэттью Хили
ЦП
28
Надж Рази
ЦП
17
Luke O'Regan
ПП
9
Аарон Грин
ЦФ
31
Майкл Нунан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Эгнатия
98
Марио Дайсинани
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
33
Энео Битри
ЦЗ
28
Эльон Сота
ЦЗ
29
Андрей Яго
ЛП
7
Наилсон
ЦП
17
Альтин Крюэзю
ЦП
20
Карим Лукили
ЦП
22
Гильем Жайме
ПП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
2
Daniel Claude Junior Adjessa
ЦФ
3-5-2
1
Макгинти
3
Стивенс
4
Лопеш
22
Собовале
24
Фитцджеральд
26
О''Салливан
8
Хили
28
Рази
17
O'Regan
31
Нунан
9
Грин
3-5-2
98
Дайсинани
19
Джемайли
33
Битри
28
Сота
22
Жайме
7
Наилсон
17
Крюэзю
20
Лукили
29
Яго
2
Adjessa
10
Альбанезе
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Эгнатия
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Стивен Брэдли

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Шэмрок Роверс», его стабильную результативность и более надежную оборону, а также слабую защиту «Эгнатии», мы прогнозируем победу хозяев с разницей минимум в один мяч. Ирландский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за матч и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Шэмрок Роверс» с форой (-1) с коэффициентом 2.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шэмрок Роверс» и «Эгнатией» состоится 4 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Шэмрок Роверс» – «Эгнатия»: смотреть онлайн

2.40
Победа«Шэмрок Роверс» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Эгнатия Шэмрок Роверс
Другие прогнозы
04.08.2026
16:15
2.65
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Ростов
Победа «Ростова»
04.08.2026
18:30
1.98
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Крылья Советов
Победа «Динамо Махачкала»
04.08.2026
18:30
2.00
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Родина - Рубин
Победа «Рубина»
04.08.2026
19:00
3.30
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю - Слован
Победа «Слована»
04.08.2026
19:00
3.00
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения - Целе
Победа «Арарат-Армении»
04.08.2026
19:00
3.20
Лига конференций, 3 раунд
Ауда - Динамо
Ничью
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+