Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ирландским «Шэмрок Роверс» и албанской «Эгнатией» пройдет 4 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева подходят к игре с пятиматчевой победной серией на домашнем стадионе и стабильной результативностью, тогда как гости находятся в отличной атакующей форме, забивая в 12 последних матчах и не проигрывая в пяти последних встречах, но при этом регулярно пропускают – в шести последних играх. Встреча двух атакующих команд обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Шэмрок Роверс» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную надежность, чтобы одержать победу, или «Эгнатия» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда побеждает в пяти последних матчах на своем стадионе и демонстрирует стабильную результативность: в последних пяти играх ирландский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 5 (1.00). Важно, что «Шэмрок Роверс» пропускает в шести из восьми последних матчей, что указывает на определенную уязвимость в обороне, но при этом в среднем за последние пять игр пропускает всего один мяч. В предыдущем раунде Лиги чемпионов ирландцы уступили «Арарат-Армении» (0:2 на выезде, 2:1 дома) и вылетели из турнира, однако эта игра показала способность команды побеждать на своем поле даже против более сильных соперников. «Шэмрок Роверс» забивает в последних матчах и на своем стадионе выглядит уверенно, что дает ему хорошие шансы на успех в этом противостоянии.

«Эгнатия» также находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх албанский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустил 8 (1.60). Важно, что «Эгнатия» забивает в 12 последних матчах, а пропускает в шести последних, что говорит о ее атакующем стиле и уязвимости в обороне. В предыдущем раунде Лиги чемпионов албанцы прошли «Петрокуб» (6:1, 1:1), но уступили «Целе» в серии пенальти (2:2, 3:3), показав характер и умение забивать много голов. Гости имеют мощную атаку и стабильную результативность, что делает их опасными на выезде.

Итоговый вывод: «Шэмрок Роверс» выглядит фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля и более надежной обороне, тогда как «Эгнатия» делает ставку на атакующую мощь. Учитывая, что гости регулярно пропускают, а хозяева стабильно забивают на своем поле, наиболее вероятным сценарием видится победа ирландцев с разницей как минимум в один мяч, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей атакующей форме, однако «Шэмрок Роверс» имеет преимущество домашнего поля и более надежную оборону, тогда как «Эгнатия» регулярно пропускает, несмотря на свою высокую результативность. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего стадиона. Учитывая, что «Шэмрок Роверс» побеждает в пяти последних домашних матчах, а «Эгнатия» пропускает в шести последних играх, это дает хозяевам явное преимущество перед этим противостоянием.





Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Шэмрок Роверс», его стабильную результативность и более надежную оборону, а также слабую защиту «Эгнатии», мы прогнозируем победу хозяев с разницей минимум в один мяч. Ирландский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за матч и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Шэмрок Роверс» с форой (-1) с коэффициентом 2.4. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шэмрок Роверс» и «Эгнатией» состоится 4 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.