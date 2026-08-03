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«Локомотив» – ЦСКА: кто победит в матче 1 тура Пути РПЛ Кубка России 2026

03 августа 2026 9:00
Локомотив - ЦСКА
04 авг. 2026, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Локомотива»
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Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 4 августа 2026 года в Москве на стадионе «РЖД Арена». Хозяева подходят к кубковому поединку с колоссальным преимуществом домашнего поля – они не проигрывают в 19 из 20 последних матчей на своем стадионе и забивают в восьми последних встречах, тогда как гости испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Встреча двух столичных грандов всегда имеет особый статус, а кубковое дерби добавляет дополнительную интригу. Сможет ли «Локомотив» использовать фактор родных трибун и свою домашнюю мощь, чтобы одолеть принципиального соперника, или ЦСКА прервет свою неудачную серию в матчах с железнодорожниками и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Локомотив» подходит к этому матчу с серьезным психологическим преимуществом. Команда не проигрывает в 19 из 20 последних матчей на своем поле, что делает стадион «РЖД Арена» настоящей крепостью. В последних пяти играх железнодорожники забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили столько же, что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Локомотив» забивает в восьми последних матчах, а также в трех последних очных встречах с ЦСКА. В стартовых турах РПЛ команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила «Динамо Махачкала» (1:2), но в кубковых матчах на своем поле железнодорожники традиционно прибавляют. Кроме того, в последнем официальном матче против ЦСКА (РПЛ, май 2026) «Локомотив» разгромил соперника со счетом 3:0, что добавляет уверенности перед этим противостоянием.

ЦСКА подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне. Команда пропускает в 11 последних матчах, а в последних пяти играх пропущено 12 мячей (в среднем 2.40 за игру). В последних пяти матчах красно-синие забили 8 голов (в среднем 1.60 за игру), что говорит о способности атаковать, но защита остается главной слабостью. В стартовых турах РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграл «Балтику» (2:1), показав нестабильную игру. В очных встречах с «Локомотивом» у армейцев также не все гладко – в трех из четырех последних матчей они не смогли забить железнодорожникам, а в последнем официальном матче уступили 0:3. В кубковых встречах команды обменялись победами в 2025 году (ЦСКА выиграл 2:1 и по пенальти), что оставляет надежду на успех.

Итоговый вывод: «Локомотив» выглядит явным фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, впечатляющей домашней статистике и удачным очным встречам с ЦСКА. Армейцы имеют проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в матче против команды, которая стабильно забивает на своем поле. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Локомотив» демонстрирует феноменальную домашнюю форму, тогда как ЦСКА испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в 11 последних матчах. В очных встречах железнодорожники имеют преимущество, особенно в последних официальных матчах – победа 3:0 в РПЛ и уверенная игра на своем поле. В кубковых встречах соперники обмениваются победами, что добавляет интриги, но текущая форма и домашняя статистика «Локомотива» делают его фаворитом.

Личные встречи
Побед - 32 (41%)
Ничьих - 15 (19%)
Побед - 31 (40%)
90
Забитых мячей
100
1.15
В среднем за матч
1.28
3:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Чемпионат России, 30 тур
ЦСКА
4 : 3
12.11.2000
Локомотив
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 0
14.07.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
3 : 1
17.05.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
3 : 0
18.10.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
0 : 0
01.10.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
ЦСКА
2 : 1
30.07.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 2
19.05.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
3 : 3
13.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
4 : 1
05.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
23.04.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
29.10.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 2
12.03.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 2
31.07.2021
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3 : 0
21.04.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2 : 0
27.02.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0 : 1
27.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 1
16.07.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
28.07.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
20.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 1
07.10.2018
Локомотив
Суперкубок России
Локомотив
0 : 1
27.07.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 2
05.11.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1 : 3
21.07.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
4 : 0
26.04.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1 : 0
23.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
16.04.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
26.09.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 3
10.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
21.09.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
ЦСКА
1 : 0
15.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1 : 2
28.07.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1 : 4
12.05.2013
ЦСКА
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 2
26.02.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 1
04.11.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Локомотив
0 : 3
02.05.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 36 тур
ЦСКА
0 : 2
24.03.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 1
06.11.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
3 : 1
22.06.2011
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1 : 0
12.09.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 1
17.04.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2 : 1
16.08.2009
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 1
22.04.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
4 : 1
12.04.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
0 : 2
30.08.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 0
20.04.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
1 : 2
22.07.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
2 : 0
31.03.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 2
23.09.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
3 : 2
16.04.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
3 : 2
30.07.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
0 : 0
03.04.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
0 : 1
25.09.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
1 : 0
17.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 3
15.07.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
2 : 0
05.05.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, Финал
ЦСКА
0 : 1
21.11.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
0 : 1
28.07.2002
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 0
09.07.2002
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Локомотив
3 : 2
15.09.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
2 : 1
20.05.2001
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
ЦСКА
4 : 3
12.11.2000
Локомотив
Чемпионат России, 1 тур
Локомотив
1 : 0
24.03.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Локомотив
1 : 0
24.10.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 14 тур
ЦСКА
1 : 0
03.07.1999
Локомотив
Чемпионат России, 18 тур
ЦСКА
0 : 1
29.07.1998
Локомотив
Чемпионат России, 3 тур
Локомотив
2 : 1
13.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 32 тур
Локомотив
1 : 3
18.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
25.06.1997
Локомотив
Чемпионат России, 34 тур
Локомотив
1 : 2
03.11.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
1 : 3
17.07.1996
Локомотив
Чемпионат России, 22 тур
ЦСКА
0 : 1
26.08.1995
Локомотив
Чемпионат России, 15 тур
Локомотив
0 : 1
08.07.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
1 : 0
09.08.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
02.05.1994
Локомотив
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
3 : 1
08.08.1993
Локомотив
Чемпионат России, 7 тур
Локомотив
2 : 0
17.04.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Локомотив
0 : 0
03.08.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
17.05.1992
Локомотив
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Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную домашнюю форму «Локомотива», его стабильную результативность и слабую оборону ЦСКА, пропускающего в 11 последних матчах, мы прогнозируем победу хозяев в этом кубковом дерби. «Локомотив» не проигрывает в 19 из 20 последних домашних матчей, забивает в восьми последних встречах и уже обыгрывал ЦСКА в этом сезоне (товарищеский матч 1:0). Армейцы способны отличиться, но их оборона вряд ли выдержит давление атакующей линии железнодорожников. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 2.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 4 августа 2026 года в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

«Локомотив» – ЦСКА: смотреть онлайн

2.60
Победа «Локомотива»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
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