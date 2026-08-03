Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 4 августа 2026 года в Москве на стадионе «РЖД Арена». Хозяева подходят к кубковому поединку с колоссальным преимуществом домашнего поля – они не проигрывают в 19 из 20 последних матчей на своем стадионе и забивают в восьми последних встречах, тогда как гости испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в 11 последних матчах. Встреча двух столичных грандов всегда имеет особый статус, а кубковое дерби добавляет дополнительную интригу. Сможет ли «Локомотив» использовать фактор родных трибун и свою домашнюю мощь, чтобы одолеть принципиального соперника, или ЦСКА прервет свою неудачную серию в матчах с железнодорожниками и добьется победы на выезде?

Кто победит в матче

«Локомотив» подходит к этому матчу с серьезным психологическим преимуществом. Команда не проигрывает в 19 из 20 последних матчей на своем поле, что делает стадион «РЖД Арена» настоящей крепостью. В последних пяти играх железнодорожники забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили столько же, что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Локомотив» забивает в восьми последних матчах, а также в трех последних очных встречах с ЦСКА. В стартовых турах РПЛ команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила «Динамо Махачкала» (1:2), но в кубковых матчах на своем поле железнодорожники традиционно прибавляют. Кроме того, в последнем официальном матче против ЦСКА (РПЛ, май 2026) «Локомотив» разгромил соперника со счетом 3:0, что добавляет уверенности перед этим противостоянием.

ЦСКА подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне. Команда пропускает в 11 последних матчах, а в последних пяти играх пропущено 12 мячей (в среднем 2.40 за игру). В последних пяти матчах красно-синие забили 8 голов (в среднем 1.60 за игру), что говорит о способности атаковать, но защита остается главной слабостью. В стартовых турах РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграл «Балтику» (2:1), показав нестабильную игру. В очных встречах с «Локомотивом» у армейцев также не все гладко – в трех из четырех последних матчей они не смогли забить железнодорожникам, а в последнем официальном матче уступили 0:3. В кубковых встречах команды обменялись победами в 2025 году (ЦСКА выиграл 2:1 и по пенальти), что оставляет надежду на успех.

Итоговый вывод: «Локомотив» выглядит явным фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, впечатляющей домашней статистике и удачным очным встречам с ЦСКА. Армейцы имеют проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в матче против команды, которая стабильно забивает на своем поле. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Локомотив» демонстрирует феноменальную домашнюю форму, тогда как ЦСКА испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в 11 последних матчах. В очных встречах железнодорожники имеют преимущество, особенно в последних официальных матчах – победа 3:0 в РПЛ и уверенная игра на своем поле. В кубковых встречах соперники обмениваются победами, что добавляет интриги, но текущая форма и домашняя статистика «Локомотива» делают его фаворитом.

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную домашнюю форму «Локомотива», его стабильную результативность и слабую оборону ЦСКА, пропускающего в 11 последних матчах, мы прогнозируем победу хозяев в этом кубковом дерби. «Локомотив» не проигрывает в 19 из 20 последних домашних матчей, забивает в восьми последних встречах и уже обыгрывал ЦСКА в этом сезоне (товарищеский матч 1:0). Армейцы способны отличиться, но их оборона вряд ли выдержит давление атакующей линии железнодорожников. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 2.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 4 августа 2026 года в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут каналы Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.