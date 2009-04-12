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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 12 апреля 2009
ЦСКА
12.04.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив
35'
А. Дзагоев
55'
Ю. Жирков
73'
А. Дзагоев
86'
М. Маазу
78'
М. Баша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
Л. Калоуда
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 4:1!
М. Маазу
Желтая карточка
М. Маазу
ГОЛ! 3:1!
М. Баша
Пас отдал
Д. Муджири
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Д. Муджири
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Родолфо
️️️️
Я. Дюрица
ГОЛ! 3:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Красич
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 2:0!
Ю. Жирков
Желтая карточка
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Желтая карточка
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
15
Одиа
20
Алдонин
18
Жирков
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Красич
15
Нецид
4-1-4-1
1
Чех
55
Янбаев
4
Дюрица
25
Баша
23
Кузьмин
19
Дуймович
0
Сычев
88
Глушаков
6
Торбинский
14
Билялетдинов
24
Фалл
66
Дзагоев
10
Калоуда
10
Калоуда
66
Дзагоев
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
4
Дюрица
2
Родолфо
2
Родолфо
4
Дюрица
6
Торбинский
0
Муджири
0
Муджири
6
Торбинский
14
Билялетдинов
27
Одемвингие
27
Одемвингие
14
Билялетдинов
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
0
Иван Левенец
ВР
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
70
Шарлес
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
25000 из 89318 зрителей (27%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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