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Питер Одемвингие
Питер Одемвингие
Завершил карьеру
15 июля 1981 (45)
#27 | Нападающий
182 см | 74 кг
Нигерия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»
2025.05.22 08:36
Одемвингие сменил вид спорта
2025.01.11 20:57
5
Участник ЧМ-2014: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»
2025.01.11 16:49
2
Семин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»
2023.12.19 16:00
1
Одемвингие рассказал, как стал проповедником
2023.12.19 15:15
2
Одемвингие: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки»
2023.12.19 13:48
3
Одемвингие рассказал о расистском инциденте в «Локомотиве»
2023.12.19 10:04
1
«Это позор!»: Одемвингие раскритиковал «Арсенал» за удаление поздравления Аршавина
2023.05.29 23:38
Одемвингие: «Эджуке должен прибавлять в уверенности. Даже у Роналду не сразу все получалось»
2020.10.20 15:05
2
Одемвингие: «У Мозеса были опасения, но я рассказал, что в России любые проблемы можно решить»
2020.10.19 21:31
4
Мозес перед переходом в «Спартак» советовался с Ивановичем и Одемвингие
2020.10.16 18:59
8
Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, но за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»
2020.04.29 14:18
12
Одемвингие: «Надеюсь, будет хороший результат для «Локо». Гиля на воротах может чудеса творить»
2019.11.26 16:52
14
Одемвингие: «Нынешний «Локомотив» слабее того, что был у нас в 2007 году»
2019.10.01 18:10
14
Одемвингие объявил о завершении карьеры
2019.04.03 18:27
3
Одемвингие: «Самая высокая зарплата у меня была в «Локомотиве»
2019.04.01 14:18
4
Одемвингие: «В Нигерии я сломал руку и меня повели к шаманам. Они выполнили какой-то обряд с курицей»
2019.02.20 16:18
4
Одемвингие: «Как-то в сборной мы не знали, что нам хватит ничьей. Полезли вперед, пропустили в конце и не вышли на Кубок Африки»
2019.02.19 16:42
5
Одемвингие – о расизме в России: «Пару раз что-то такое было, но в футболе люди эмоциональные. Иногда они просто теряют контроль над собой»
2019.02.12 14:59
2
Одемвингие: «Расизм в России? Проблема преувеличивается»
2018.04.19 14:47
Одемвингие: «В Англии от переживаний до матча часто рвало. И у Месси такое бывает»
2018.04.19 12:19
5
Одемвингие: «Рассмотрел бы вариант с переходом в «Арарат»
2017.08.19 17:36
1
Одемвингие из-за травмы не смог перейти в один из российских клубов
2017.03.18 16:11
Одемвингие летом может завершить карьеру
2017.03.18 06:16
3
Одемвингие хочет вернуться в Россию
2016.10.27 12:26
11
Одемвингие был готов выступать в третьей лиге Англии
2016.10.27 11:56
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Одемвингие перешел в худший клуб Чемпионшипа
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Одемвингие близок к переходу в «Болтон»
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Одемвингие проведет остаток сезона в «Бристоль Сити»
2016.03.11 17:32
Одемвингие может перебраться в «Марсель»
2016.02.01 13:23
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