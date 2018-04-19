Одемвингие: «В Англии от переживаний до матча часто рвало. И у Месси такое бывает»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал об опыте игры в английских чемпионатах.

«АПЛ – лучшая лига в мире. Там все на высшем уровне. Я дважды выступал и в Чемпионшипе. Знал, что это серьезный чемпионат. Там выступают команды с большой историей – «Лидс», «Ноттингем Форест».

Адреналин зашкаливал. Приезжаешь в новый клуб и надо почувствовать себя уверенно. Я сумел забить в первой же игре. От переживаний часто до матча рвало. Это и у Месси такое бывает», – сказал Одмевингие.

В Англии форвард выступал за «Вест Бромвич», «Кардифф», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерхэм».