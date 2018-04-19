Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Одемвингие: «В Англии от переживаний до матча часто рвало. И у Месси такое бывает»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал об опыте игры в английских чемпионатах.

    «АПЛ – лучшая лига в мире. Там все на высшем уровне. Я дважды выступал и в Чемпионшипе. Знал, что это серьезный чемпионат. Там выступают команды с большой историей – «Лидс», «Ноттингем Форест».

    Адреналин зашкаливал. Приезжаешь в новый клуб и надо почувствовать себя уверенно. Я сумел забить в первой же игре. От переживаний часто до матча рвало. Это и у Месси такое бывает», – сказал Одмевингие.

    В Англии форвард выступал за «Вест Бромвич», «Кардифф», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерхэм».

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 18:18

      не надо так уж переживать, здоровье дороже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 апреля 2018, 12:38

      сравнил себя таким образом с Месси)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 апреля 2018, 12:24

      А Месси разве играет с Тосно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > тщмек 19 19 апреля 2018, 12:59

      А причем тут Тосно вообще?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > ФанатОтБога 19 апреля 2018, 13:12

      При чем тошно? Спроси у Месси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11