- 9 июня 2020
- 21:24 Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 6 января 2019
- 19:35 Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
- 18:52 Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму» 3
- 23 октября 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед» 5
- 16 сентября 2018
- 13:15 Видео Лэмпарда впервые в тренерской карьере удалили со скамейки 8
- 21 августа 2018
- 23:40 Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов 1
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 7 мая 2017
- 16:58 Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты 4
- 29 апреля 2017
- 21:40 Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты 1
- 22 апреля 2017
- 19:10 Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты
- 17 апреля 2017
- 20:59 Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты
- 8 апреля 2017
- 21:26 Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты
- 5 апреля 2017
- 00:58 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «КПР», «Рединг» победил «Блэкберн» и другие результаты
- 1 апреля 2017
- 21:48 Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Уиган», «Астон Вилла» оказалась сильнее «Норвича» и другие результаты
- 18 марта 2017
- 22:36 Чемпионшип. «Бирмингем» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие результаты 1
- 11 марта 2017
- 20:25 Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» и другие результаты
- 8 марта 2017
- 01:10 Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты
- 25 февраля 2017
- 22:32 Чемпионшип. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Бристоль Сити» и другие результаты
- 18 февраля 2017
- 20:15 Чемпионшип. «Брайтон» стал лидером чемпионата после победы над «Барнсли» и другие результаты
- 15 февраля 2017
- 00:45 Чемпионшип. «Ньюкасл» не сумел переиграть «Норвич» и другие результаты
- 11 февраля 2017
- 22:15 Чемпионшип. «Ньюкасл» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» и другие результаты 1
- 4 февраля 2017
- 22:35 Чемпионшип. «Ньюкасл» с минимальным счетом одолел «Дерби Каунти», «Блэкберн» на последней минуте вырвал победу у «КПР» и другие результаты 1
- 1 февраля 2017
- 00:44 Чемпионшип. «Брентфорд» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты
- 28 января 2017
- 19:57 Чемпионшип. «Норвич» оказался сильнее «Бирмингема» и другие результаты