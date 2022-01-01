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Англия. Вторая лига
Команды
Ротерхэм
Состав
€ 4,88 млн
Ротерхэм - состав команды
Шеффилд
Англия. Вторая лига
Стадион:
Нью-Йорк
Сайт:
http://www.themillers.co.uk
Тренер:
Мэтт Тэйлор
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Julian Eyestone
Вра
-
1
Ted Cann
Вра
-
33
Уильямс Брендон
Защ
26
€ 1 млн
12
Холмс Том
Защ
26
€ 0.8 млн
12
Халл Дензел
Защ
25
€ 0.5 млн
2
Рафферти Джо
Защ
33
€ 0.2 млн
8
Kian Spence
Защ
-
14
Sonny Aljofree
Защ
-
17
Marvin Kaleta
Защ
-
16
Emmanuel Adegboyega
Защ
-
16
Йервуд Дрю
Пол
26
€ 0.7 млн
4
Остерфилд Джош
Пол
25
€ 0.25 млн
19
Бенсон Джош
Пол
26
€ 0.225 млн
4
Келли Лайам
Пол
36
€ 0.05 млн
41
Josh Ayres
Пол
-
46
Dean Gardner
Пол
-
38
Kane Richardson
Пол
-
15
Фитцджеральд Джейс
Пол
19
-
22
Jamie Jellis
Пол
-
28
Brandon Cover
Пол
-
26
Hamish Douglas
Пол
-
23
Aaron Nemane
Пол
-
6
Ossama Ashley
Пол
-
10
Маллин Пол
Нап
32
€ 0.35 млн
20
Уотмор Данкан
Нап
32
€ 0.25 млн
7
Тавареш Фабиу
Нап
25
€ 0.225 млн
9
Брэдшоу Том
Нап
34
€ 0.2 млн
9
Хагилл Джордан
Нап
34
€ 0.125 млн
20
Klaidi Lolos
Нап
-
5
Kieran Ngwenya
Нап
-
27
Dominic Iorfa
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 13, нападающих: 8
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