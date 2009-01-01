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    Ротерхэм - результаты

    Город Шеффилд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.themillers.co.uk
    Стадион Нью-Йорк
    Тренер Мэтт Тэйлор
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		27 февраля, понедельник 23:00 Суонси 1:1 Ротерхэм
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Ротерхэм 2:1 Сандерленд
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Ротерхэм 0:2 Ковентри
    32 тур
    		14 февраля, вторник 23:00 Рединг 2:1 Ротерхэм
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Блэкпул 0:0 Ротерхэм
    30 тур
    		4 февраля, суббота 15:30 Ротерхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Уотфорд 1:1 Ротерхэм
    27 тур
    		14 января, суббота 15:30 Ротерхэм 4:0 Блэкберн
    26 тур
    		1 января, воскресенье 18:00 Миллуолл 3:0 Ротерхэм
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Хаддерсфилд Таун 2:0 Ротерхэм
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Ротерхэм 2:2 Сток Сити
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:0 Ротерхэм
    22 тур
    		10 декабря, суббота 15:30 Ротерхэм 1:3 Бристоль Сити
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Лутон Таун 1:1 Ротерхэм
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 0:1 Ротерхэм
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Ротерхэм 1:2 Норвич Сити
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Бернли 3:2 Ротерхэм
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Кардифф 1:0 Ротерхэм
    2 тур
    		25 октября, вторник 21:45 Ковентри 2:2 Ротерхэм
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Ротерхэм 2:4 Халл Сити
    16 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Сток Сити 0:1 Ротерхэм
    15 тур
    		15 октября, суббота 14:30 Ротерхэм 2:1 Хаддерсфилд Таун
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Блэкберн 3:0 Ротерхэм
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Ротерхэм 1:1 Миллуолл
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Ротерхэм 0:2 Уиган Атлетик
    11 тур
    		17 сентября, суббота 21:45 Мидлсбро 0:0 Ротерхэм
    10 тур
    		14 сентября, среда 21:45 Ротерхэм 3:0 Блэкпул
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Ротерхэм 1:1 Уотфорд
    7 тур
    		31 августа, среда 21:45 Сандерленд 3:0 Ротерхэм
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 2:0 Бирмингем Сити
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Ротерхэм
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Престон 0:0 Ротерхэм
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 4:0 Рединг
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Ротерхэм 1:1 Суонси
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