Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|27 февраля, понедельник
|23:00
|Суонси
|1:1
|Ротерхэм
|29 тур
|21 февраля, вторник
|22:45
|Ротерхэм
|2:1
|Сандерленд
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|32 тур
|14 февраля, вторник
|23:00
|Рединг
|2:1
|Ротерхэм
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:0
|Ротерхэм
|30 тур
|4 февраля, суббота
|15:30
|Ротерхэм
|0:0
|Шеффилд Юнайтед
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Уотфорд
|1:1
|Ротерхэм
|27 тур
|14 января, суббота
|15:30
|Ротерхэм
|4:0
|Блэкберн
|26 тур
|1 января, воскресенье
|18:00
|Миллуолл
|3:0
|Ротерхэм
|25 тур
|29 декабря, четверг
|22:45
|Хаддерсфилд Таун
|2:0
|Ротерхэм
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Ротерхэм
|2:2
|Сток Сити
|23 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|3:0
|Ротерхэм
|22 тур
|10 декабря, суббота
|15:30
|Ротерхэм
|1:3
|Бристоль Сити
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|1:1
|Ротерхэм
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Ротерхэм
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|1:2
|Норвич Сити
|19 тур
|2 ноября, среда
|22:45
|Бернли
|3:2
|Ротерхэм
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Кардифф
|1:0
|Ротерхэм
|2 тур
|25 октября, вторник
|21:45
|Ковентри
|2:2
|Ротерхэм
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|2:4
|Халл Сити
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Сток Сити
|0:1
|Ротерхэм
|15 тур
|15 октября, суббота
|14:30
|Ротерхэм
|2:1
|Хаддерсфилд Таун
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|3:0
|Ротерхэм
|13 тур
|5 октября, среда
|21:45
|Ротерхэм
|1:1
|Миллуолл
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|0:2
|Уиган Атлетик
|11 тур
|17 сентября, суббота
|21:45
|Мидлсбро
|0:0
|Ротерхэм
|10 тур
|14 сентября, среда
|21:45
|Ротерхэм
|3:0
|Блэкпул
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:1
|Уотфорд
|7 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Сандерленд
|3:0
|Ротерхэм
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|2:0
|Бирмингем Сити
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Ротерхэм
|4 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Престон
|0:0
|Ротерхэм
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|4:0
|Рединг
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:1
|Суонси