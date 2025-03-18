Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Ротерхэм
Новости
€ 4,88 млн
Ротерхэм - новости команды
Шеффилд
Англия. Вторая лига
Стадион:
Нью-Йорк
Сайт:
http://www.themillers.co.uk
Тренер:
Мэтт Тэйлор
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
2018.10.23 23:39
5
Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов
2018.08.21 23:40
1
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Брайтон» за минуту до финального свистка уступил чемпионство «Ньюкаслу» и другие результаты
2017.05.07 16:58
4
Чемпионшип. «Фулхэм» и «Брентфорд» победителя не выявили, «Блэкберн» обыграл «Астон Виллу» и другие результаты
2017.04.29 21:40
1
Чемпионшип. «Фулхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и другие результаты
2017.04.22 19:10
Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты
2017.04.17 20:59
Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты
2017.04.08 21:26
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «КПР», «Рединг» победил «Блэкберн» и другие результаты
2017.04.05 00:58
Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Уиган», «Астон Вилла» оказалась сильнее «Норвича» и другие результаты
2017.04.01 21:48
Чемпионшип. «Бирмингем» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и другие результаты
2017.03.18 22:36
1
Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» и другие результаты
2017.03.11 20:25
Чемпионшип. «Ньюкасл» разошелся миром с «Редингом» и другие результаты
2017.03.08 01:10
Чемпионшип. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Бристоль Сити» и другие результаты
2017.02.25 22:32
Чемпионшип. «Брайтон» стал лидером чемпионата после победы над «Барнсли» и другие результаты
2017.02.18 20:15
Чемпионшип. «Ньюкасл» не сумел переиграть «Норвич» и другие результаты
2017.02.15 00:45
Чемпионшип. «Ньюкасл» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» и другие результаты
2017.02.11 22:15
1
Чемпионшип. «Ньюкасл» с минимальным счетом одолел «Дерби Каунти», «Блэкберн» на последней минуте вырвал победу у «КПР» и другие результаты
2017.02.04 22:35
1
Чемпионшип. «Брентфорд» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты
2017.02.01 00:44
Чемпионшип. «Норвич» оказался сильнее «Бирмингема» и другие результаты
2017.01.28 19:57
Чемпионшип. «Ньюкасл» отправил четыре безответных мяча в ворота «Ротерхэма» и другие результаты
2017.01.21 22:29
1
Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Брентфорд», «Астон Вилла» уступила «Вулверхэмптону» и другие результаты
2017.01.14 22:24
Чемпионшип. «Астон Вилла» уступила «Кардиффу», «Блэкберн» взял верх над «Ньюкаслом»
2017.01.02 20:08
1
2
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
2
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+