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    Чемпионшип. «Ньюкасл» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» и другие результаты

    В матче 31-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» добился выездной победы над «Вулверхэмптоном». Автором единственного гола в матче стал Александар Митрович. Эта победа позволила команде Рафаэля Бенитеса возглавить турнирную таблицу.

    В других встречах «Брайтон» крупно обыграл «Бертон», а «Хаддерсфилд» в гостях оказался сильнее «Куинз Парк Рейнджерс». Матчи «Рединг»«Барнсли» и «Ротерхэм» «Блэкберн» завершились ничейным исходом в то время как «Престон» и «Норвич» разгромили «Брентфорд» и «Ноттингем» соответственно. «Лидс» на своем поле уступил «Кардиффу», «Фулхэм» в добавленное время вырвал победу над «Уиганом». «Ипсвич» в гостях минимально одолел «Астон Виллу», а «Дерби Каунти» и «Бристоль Сити» разошлись боевой ничьей.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

    Брайтон – Бертон – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Хемед, 12; 2:0 — Бэлдок, 47; 3:0 — Хемед (с пенальти), 58; 3:1 — Кайтли, 75; 4:1 — Мюррей.

    КПР – Хаддерсфилд – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Браун, 26; 0:2 — Уэлсс, 36; 1:2 — Фриман, 60.

    Рединг – Барнсли – 0:0

    Ротерхэм – Блэкберн – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Тэйлор, 47; 1:1 — Келли (автогол), 87.

    Престон – Брентфорд – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Филд, 12; 1:1 — МакГиди, 18; 2:1 — Робинсон, 52; 3:1 — МакГиди, 75; 4:1 — Хорган, 77; 4:2 — Колин, 89.

    Норвич – Ноттингем Форест – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 — Хоусон, 16; 2:0 — Мерфи, 16; 3:0 — Хулахан, 18; 4:0 — Притчард, 61; 4:1 — МакКормак, 75; 5:1 — Притчард, 89.

    Лидс – Кардифф – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Моррисон, 53; 0:2 — Зохоре, 71.

    Фулхэм – Уиган – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 — Эите, 25; 1:1 — Малоуни (автогол), 32; 1:2 — Джейкобс, 45+2; 2:2 — Одои, 71; 3:2 — Кебано, 90+4.

    Астон Вилла – Ипсвич – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Хьюз, 83.

    Дерби Каунти – Бристоль Сити – 3:3 (0:3)

    Голы: 0:1 — Тэйлор, 14; 0:2 — Абрахам, 28; 0:3 — Абрахам, 38; 1:3 — Бент, 57; 2:3 — Инс, 76; 3:3 — Бент (с пенальти), 81.

    Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Митрович, 44.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 22:15
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 14 февраля 2017, 13:43

      C победой.

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