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Чемпионшип. «Ньюкасл» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» и другие результаты

11 февраля 2017, 22:15
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В матче 31-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» добился выездной победы над «Вулверхэмптоном». Автором единственного гола в матче стал Александар Митрович. Эта победа позволила команде Рафаэля Бенитеса возглавить турнирную таблицу.

В других встречах «Брайтон» крупно обыграл «Бертон», а «Хаддерсфилд» в гостях оказался сильнее «Куинз Парк Рейнджерс». Матчи «Рединг»«Барнсли» и «Ротерхэм» «Блэкберн» завершились ничейным исходом в то время как «Престон» и «Норвич» разгромили «Брентфорд» и «Ноттингем» соответственно. «Лидс» на своем поле уступил «Кардиффу», «Фулхэм» в добавленное время вырвал победу над «Уиганом». «Ипсвич» в гостях минимально одолел «Астон Виллу», а «Дерби Каунти» и «Бристоль Сити» разошлись боевой ничьей.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

Брайтон – Бертон – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Хемед, 12; 2:0 — Бэлдок, 47; 3:0 — Хемед (с пенальти), 58; 3:1 — Кайтли, 75; 4:1 — Мюррей.

КПР – Хаддерсфилд – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Браун, 26; 0:2 — Уэлсс, 36; 1:2 — Фриман, 60.

Рединг – Барнсли – 0:0

Ротерхэм – Блэкберн – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Тэйлор, 47; 1:1 — Келли (автогол), 87.

Престон – Брентфорд – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Филд, 12; 1:1 — МакГиди, 18; 2:1 — Робинсон, 52; 3:1 — МакГиди, 75; 4:1 — Хорган, 77; 4:2 — Колин, 89.

Норвич – Ноттингем Форест – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 — Хоусон, 16; 2:0 — Мерфи, 16; 3:0 — Хулахан, 18; 4:0 — Притчард, 61; 4:1 — МакКормак, 75; 5:1 — Притчард, 89.

Лидс – Кардифф – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Моррисон, 53; 0:2 — Зохоре, 71.

Фулхэм – Уиган – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 — Эите, 25; 1:1 — Малоуни (автогол), 32; 1:2 — Джейкобс, 45+2; 2:2 — Одои, 71; 3:2 — Кебано, 90+4.

Астон Вилла – Ипсвич – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Хьюз, 83.

Дерби Каунти – Бристоль Сити – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 — Тэйлор, 14; 0:2 — Абрахам, 28; 0:3 — Абрахам, 38; 1:3 — Бент, 57; 2:3 — Инс, 76; 3:3 — Бент (с пенальти), 81.

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Митрович, 44.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Брайтон Бертон Альбион Куинз Парк Рейнджерс Хаддерсфилд Таун Рединг Барнсли Ротерхэм Блэкберн Престон Брентфорд Норвич Сити Ноттингем Форест Лидс Кардифф Фулхэм Уиган Атлетик Астон Вилла Ипсвич Таун Дерби Каунти Бристоль Сити Вулверхэмптон Ньюкасл
Комментарии (1)
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Хотел же ставить на ничью
1487069018
C победой.
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