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    Ипсвич Таун - Новости

    Город Ипсвич
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.itfc.premiumtv.co.uk/page/World/
    Стадион Портмен Роад
    Тренер Пол Херст
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