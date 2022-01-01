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АПЛ 2026/2027
Команды
Ипсвич Таун
Состав
€ 313 млн
Ипсвич Таун - состав команды
Ипсвич
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Портмен Роуд
Сайт:
http://www.itfc.co.uk/
Тренер:
Гэри О'Нил
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
37
Шерпен Кьел
Вра
26
€ 8 млн
1
Палмер Алекс
Вра
30
€ 1 млн
27
Баттон Дэвид
Вра
37
€ 0.05 млн
28
Уолтон Кристиан
Вра
30
-
3
Дэвис Лейф
Защ
26
€ 20 млн
26
О'Ши Дара
Защ
27
€ 16 млн
24
Гривз Джейкоб
Защ
26
€ 14 млн
6
Диоп Исса
Защ
29
€ 8 млн
2
Ферлонг Дарнелл
Защ
30
€ 2.5 млн
4
Кипр Седрик
Защ
29
€ 2 млн
15
Янг Эшли
Защ
41
€ 0.4 млн
25
Паласиос Эсекьель
Пол
27
€ 25 млн
7
Фатаву Иссахаку
Пол
22
€ 20 млн
12
Флорентину
Пол
27
€ 16 млн
42
Уаттара Абдул
Пол
20
€ 15 млн
33
Мехмети Анис
Пол
25
€ 15 млн
32
Нуньес Марселино
Пол
26
€ 14 млн
9
Флемминг Зиан
Пол
28
€ 12 млн
5
Матусива Азор
Пол
28
€ 12 млн
23
Лукич Саша
Пол
30
€ 10 млн
20
МакАтир Кейси
Пол
24
€ 10 млн
14
Тэйлор Джек
Пол
28
€ 3 млн
10
Энкисо Хулио
Нап
22
€ 25 млн
11
Филоджин Джейден
Нап
24
€ 20 млн
47
Кларк Джек
Нап
25
€ 20 млн
38
Маэда Дайзен
Нап
28
€ 13 млн
19
Эмерсонн
Нап
22
€ 8 млн
29
Акпом Чуба
Нап
30
€ 3.5 млн
8
Sindre Walle Egeli
Нап
-
8
Валле Эгели Синдре
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 8
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