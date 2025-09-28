Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ипсвич Таун
Новости
€ 313 млн
Ипсвич Таун - новости команды
Ипсвич
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Портмен Роуд
Сайт:
http://www.itfc.co.uk/
Тренер:
Гэри О'Нил
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ипсвич» – «Арсенал»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 08:59
«Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Кристал Пэлас» – «Ипсвич»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
«Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Ипсвич» – «Ливерпуль»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
3 сентября
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
Видео
84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
Трансляция
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
Трансляция
«Ипсвич Таун» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ипсвич» – «Сандерленд»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
«Рексхэм» – «Ипсвич»: прогноз и ставки на матч 13 февраля 2026 с коэффициентом 2.05
12 февраля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену Амориму
5 января
4
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
2025.08.16 14:17
Фото
40-летний Янг нашел новый клуб
2025.07.23 23:23
Фото
«Челси» заплатил 30 миллионов за форварда из вылетевшего «Ипсвича»
2025.06.04 23:11
Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Вест Хэм»: Премьер-лига, 25 мая 2025
2025.05.24 10:34
Прогноз на точный счeт матча «Лестер» – «Ипсвич»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 10:12
Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Брентфорд»: Премьер-лига, 10 мая 2025
2025.05.09 09:12
Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Ипсвич»: Премьер-лига, 3 мая 2025
2025.05.02 09:36
В АПЛ за 4 тура до конца сезона определились все вылетевшие клубы
2025.04.26 19:55
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+