- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 30 октября 2022
- 11:21 Видео В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах 3
- 17 июня 2022
- 08:45 Фото Эд Ширан представил новую форму «Ипсвича» из третьего дивизиона Англии
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 2 апреля 2019
- 09:21 Игроки «Болтона» объявили двухдневную забастовку. Им не платят два месяца 7
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 21 августа 2018
- 23:40 Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов 1
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 19 мая 2018
- 06:41 Лэмпард может быть назначен главным тренером «Ипсвича» 1
- 6 мая 2018
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 20 апреля 2018
- 11:44 Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии 3
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 2 апреля 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты
- 31 марта 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой», «Ипсвич» проиграл «Бирмингему»
- 17 марта 2018
- 22:34 Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты
- 10 марта 2018
- 22:25 Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
- 7 марта 2018
- 00:53 Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты 3
- 22 февраля 2018
- 00:46 Чемпионшип. «Вулверхэмптон» в добавленное время упустил победу над «Норвичем», но остался во главе таблицы
- 10 февраля 2018
- 19:59 Чемпионшип. «Халл» победил впервые за десять матчей; «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» и увеличил отрыв в таблице
- 3 февраля 2018
- 22:30 Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Престону», «тигры» после ухода Слуцкого выиграли один матч из 10 3
- 27 января 2018
- 20:15 Чемпионшип. «Вулверхэмтон» справился с «Ипсвичем», КПР проиграл в Бристоле и другие результаты
- 20 января 2018
- 22:44 Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Сандерленду», «Кардифф» не справился с «Шеффилд Уэнсдэй» и другие результаты 2
- 13 января 2018
- 22:23 Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Редингом» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей 2