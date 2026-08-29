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«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

29 августа 2026 8:25
Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун
30 авг. 2026, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5)
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвичем» пройдет 30 августа 2026 года в Манчестере на «Олд Траффорд». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Халл Сити» (0:2), и пока не имеют очков, тогда как гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Сандерлендом» (2:1). При этом в очных встречах «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество – восемь матчей без поражений и десять последних встреч с забитыми голами. Сможет ли «Ипсвич» прервать эту неудачную серию на «Олд Траффорд» и продолжить свою победную поступь, или хозяева реабилитируются перед своими болельщиками и одержат первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Манчестер Юнайтед» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и историей доминирования над «Ипсвичем». Команда не проигрывает сопернику в восьми последних матчах и забивает в десяти последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Однако оборона «Манчестер Юнайтед» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В стартовом туре «Юнайтед» уступил «Халл Сити» (0:2), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, но их уязвимая защита против атакующего «Ипсвича» создаeт риски.

«Ипсвич» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних встречах. В стартовом туре они обыграли «Сандерленд» (2:1), подтвердив свою готовность к сезону. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 0,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Манчестер Юнайтед» у «Ипсвича» отрицательная статистика – всего 17 побед в 53 матчах, и в последних восьми встречах они не могут победить. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на «Олд Траффорд», несмотря на их отличную текущую форму и атакующий потенциал.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Ипсвича», «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева способны забить и должны использовать свои козыри, чтобы одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 53 очных матчах «Манчестер Юнайтед» одержал 26 побед, «Ипсвич» – 17, ещe 10 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми последних матчах против «Ипсвича» и забивают в десяти последних очных встречах. Текущая форма «Ипсвича» – шесть побед подряд, но его неудачная история встреч с «Юнайтед» и проблемы в обороне против этого соперника перевешивают его текущие успехи. Домашний фактор и очная статистика склоняют чашу весов в пользу «Манчестер Юнайтед».

Личные встречи
Побед - 3 (75%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 0 (0%)
12
Забитых мячей
5
3
В среднем за матч
1.25
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
30.08.2026
Ипсвич Таун
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
24.11.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
30.08.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.02.2025
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
24.11.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 0
23.09.2015
Ипсвич Таун

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ипсвич Таун
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
26
Дара О'Ши
(К) ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
12
Карл Дарлоу
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
20
Кейси МакАтир
АП
47
Джек Кларк
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
4-2-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
18
Тилеманс
20
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Мбемо
10
Кунья
4-2-2-2
37
Шерпен
6
Диоп
24
Гривз
26
О'Ши
3
Дэвис
23
Лукич
32
Нуньес
10
Энкисо
7
Фатаву
38
Маэда
19
Эмерсонн
23
Шоу
3
Мазрауи
3
Мазрауи
23
Шоу
2
Далот
15
Йоро
15
Йоро
2
Далот
9
Рэшфорд
17
Доргу
17
Доргу
9
Рэшфорд
20
Мэйну
17
Сантос
17
Сантос
20
Мэйну
10
Кунья
30
Шешко
30
Шешко
10
Кунья
19
Эмерсонн
29
Акпом
29
Акпом
19
Эмерсонн
32
Нуньес
25
Паласиос
25
Паласиос
32
Нуньес
38
Маэда
2
Ферлонг
2
Ферлонг
38
Маэда
23
Лукич
42
Уаттара
42
Уаттара
23
Лукич
7
Фатаву
20
МакАтир
20
МакАтир
7
Фатаву
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Мэйсон Маунт
АП
Карлос Балеба
ЦП
Том Хитон
ВР
Мануэль Угарте
ОП
Матейс де Лигт
ЦЗ
Амад Диалло
ПВ
Ипсвич Таун
Точно не сыграют
Флорентину
ОП
Азор Матусива
ОП
Джек Тэйлор
ЦП
Джейден Филоджин
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» с разницей как минимум в два мяча. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и необходимость реабилитироваться после неудачного старта делают хозяев фаворитами. «Ипсвич» способен забить, но его история встреч с этим соперником не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвичем» состоится 30 августа 2026 года в Манчестере на «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Манчестер Юнайтед
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