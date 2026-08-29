Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвичем» пройдет 30 августа 2026 года в Манчестере на «Олд Траффорд». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Халл Сити» (0:2), и пока не имеют очков, тогда как гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Сандерлендом» (2:1). При этом в очных встречах «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество – восемь матчей без поражений и десять последних встреч с забитыми голами. Сможет ли «Ипсвич» прервать эту неудачную серию на «Олд Траффорд» и продолжить свою победную поступь, или хозяева реабилитируются перед своими болельщиками и одержат первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Манчестер Юнайтед» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и историей доминирования над «Ипсвичем». Команда не проигрывает сопернику в восьми последних матчах и забивает в десяти последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке хозяева стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Однако оборона «Манчестер Юнайтед» вызывает тревогу – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти последних матчах. В стартовом туре «Юнайтед» уступил «Халл Сити» (0:2), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать, но их уязвимая защита против атакующего «Ипсвича» создаeт риски.

«Ипсвич» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в шести последних встречах. В стартовом туре они обыграли «Сандерленд» (2:1), подтвердив свою готовность к сезону. Однако оборона гостей небезупречна: в среднем 0,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Манчестер Юнайтед» у «Ипсвича» отрицательная статистика – всего 17 побед в 53 матчах, и в последних восьми встречах они не могут победить. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на «Олд Траффорд», несмотря на их отличную текущую форму и атакующий потенциал.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую форму «Ипсвича», «Манчестер Юнайтед» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет на своeм поле. Хозяева способны забить и должны использовать свои козыри, чтобы одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 53 очных матчах «Манчестер Юнайтед» одержал 26 побед, «Ипсвич» – 17, ещe 10 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми последних матчах против «Ипсвича» и забивают в десяти последних очных встречах. Текущая форма «Ипсвича» – шесть побед подряд, но его неудачная история встреч с «Юнайтед» и проблемы в обороне против этого соперника перевешивают его текущие успехи. Домашний фактор и очная статистика склоняют чашу весов в пользу «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» с разницей как минимум в два мяча. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и необходимость реабилитироваться после неудачного старта делают хозяев фаворитами. «Ипсвич» способен забить, но его история встреч с этим соперником не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвичем» состоится 30 августа 2026 года в Манчестере на «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.