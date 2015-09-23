Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун
Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун: обзор матча 23 сентября 2015
Манчестер Юнайтед
23.09.2015, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+