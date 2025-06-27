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Манчестер Юнайтед
Том Хитон
€ 100 тыс
Том Хитон
Манчестер Юнайтед
15 апреля 1986 (40)
#22 | Вратарь
188 см | 85 кг
Англия
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Трансферы
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 40-летним футболистом
4 июня
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем
2025.06.27 15:50
10 футболистов покинули «Манчестер Юнайтед»
2025.06.09 18:32
1
Фото
Хитон спустя 11 лет вернулся в «Манчестер Юнайтед»
2021.07.02 16:01
«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе вратаря «Астон Виллы» Хитона
2021.05.31 10:20
1
35-летний вратарь Хитон может вернуться в «Манчестер Юнайтед» спустя 11 лет
2021.05.23 14:39
Вратарь «Шеффилда» Хендерсон получил дебютный вызов в сборную Англии. Права на него принадлежат «МЮ»
2019.10.08 22:37
Вратарь «Бернли» Хитон: «В концовке матча с «МЮ» мы просто бегали впустую»
2019.01.30 07:26
Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа — лидер Европы по количеству сейвов в нынешнем сезоне
2017.04.02 22:50
2
Голкипер «Бернли» сделал наибольшее количество сейвов среди всех вратарей топ-5 европейских лиг
2017.02.07 20:57
4
Голкипер «Бернли» Хитон признался, что удар Ибрагимовича чуть не сломал ему руку
2016.10.30 12:32
1
Силлессен может продолжить карьеру в «Эвертоне»
2016.03.25 23:43
Голкипер «Бернли» получил приглашение в сборную Англии
2016.03.21 17:05
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«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
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