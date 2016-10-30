Голкипер «Бернли» Хитон признался, что удар Ибрагимовича чуть не сломал ему руку

Вратарь «Бернли» Том Хитон поделился впечатлениями от матча 10-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0), а также заявил, что удар форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича едва не сломал ему руку.

«У нас был конкретный план на игру. Мы проделали невероятную работу. Многое говорилось о том, как «Бернли» играл на выезде. Но посмотрите, в каком месте мы набрали свое первое очко. Я знал, что на линии ворот оставались два игрока «Бернли», и решил сократить дистанцию. К счастью, удар Ибрагимовича попал в меня. Но он едва не сломал мне руку!» – сказал страж ворот.