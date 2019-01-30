Вратарь «Бернли» Хитон: «В концовке матча с «МЮ» мы просто бегали впустую»

Вратарь «Бернли» Том Хитон подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 24-м туре АПЛ. «Бернли» к 81-й минуте вел в счете – 2:0, но не удержал преимущество. На 87-й минуте Поль Погба, реализовав 11-метровый, сократил отставание, а на 92-й минуте Виктор Линделеф спас для клуба ничью.

«Тяжело принять такой результат. В концовке матча мы просто бегали впустую. Сейчас нам больно, но со временем мы поймем, что это отличная ничья.

Соперник отлично двигался, но мы были сосредоточены на себе, ограничивали их. Думаю, мы хорошо справились с задачей. Мы фантастически защищались большую часть матча. Сегодняшний день принес нам много позитива. Взять очко на «Олд Траффорд» у «МЮ», пребывающего в такой форме, – это хороший результат», – заявил Хитон.