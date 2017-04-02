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    Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа — лидер Европы по количеству сейвов в нынешнем сезоне

    Голкипер «Гранады» Гильермо Очоа совершил пять сейвов в первом тайме встречи 29 тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:4).

    Общее количество спасений мексиканца в текущем сезоне составило 123. Показатель является ведущим среди вратарей пяти ведущих лиг Европы.

    Топ-3 списка выглядит так:

    1. Гильермо Очоа, «Гранада» — 123 сейва

    2. Джандуиджи Доннарумма, «Милан» — 116

    3. Том Хитон, «Бернли» — 115

    В июле 2016 года Очоа был арендован «Гранадой» у «Малаги».

    В нынешнем розыгрыше Ла Лиги футболист принял участие во всех матчах команды. «Гранада» занимает 19 место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 апреля 2017, 00:03

      крутой тип что он творит

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 2 апреля 2017, 23:53

      Не первый раз смотрю и удивляюсь статистике этого кипера!!! Почему он до сих пор не в топ клубе и без трофеев??? Либо очень не стабилен... либо агент его гуано!!)

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