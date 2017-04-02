Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа — лидер Европы по количеству сейвов в нынешнем сезоне

Голкипер «Гранады» Гильермо Очоа совершил пять сейвов в первом тайме встречи 29 тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:4).

Общее количество спасений мексиканца в текущем сезоне составило 123. Показатель является ведущим среди вратарей пяти ведущих лиг Европы.

Топ-3 списка выглядит так:

1. Гильермо Очоа, «Гранада» — 123 сейва

2. Джандуиджи Доннарумма, «Милан» — 116

3. Том Хитон, «Бернли» — 115

В июле 2016 года Очоа был арендован «Гранадой» у «Малаги».

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги футболист принял участие во всех матчах команды. «Гранада» занимает 19 место в турнирной таблице.