Захаряну предложили вариант в РПЛ

Журналист Sport24 Андрей Бабич считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следует вернуться в РПЛ.

«Арсен, пора возвращаться в «Динамо», – написал Бабич.

Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.