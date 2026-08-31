Захаряну предложили вариант в РПЛ

Журналист Sport24 Андрей Бабич считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следует вернуться в РПЛ.
«Арсен, пора возвращаться в «Динамо», – написал Бабич.
Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.
- В этом сезоне он провел одну игру, выйдя на замену на 87-й минуте.
- Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Бабича