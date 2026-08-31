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Захаряну предложили вариант в РПЛ

31 августа, 01:09
10

Журналист Sport24 Андрей Бабич считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следует вернуться в РПЛ.

«Арсен, пора возвращаться в «Динамо», – написал Бабич.

Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.
  • В этом сезоне он провел одну игру, выйдя на замену на 87-й минуте.
  • Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бабича
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Динамо Реал Сосьедад Динамо Захарян Арсен
Комментарии (10)
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neim
1788150347
Пока он там сердится, Динамо уже троих южно-американских наемников подписало. И вроде как на его позицию по игре. Так что журналист Бабич, ваши кони тихо ходють. 😁
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ТяжелаяАртиллерия
1788157855
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1788159829
Вроде писали (слова никого нибудь, а пресс-атташе), что он в туалет бегал. А так, смотрел я две последние игры Сосьедада. Пришел к выводу - сейчас его явно маринуют. Хотя ситуация банальная, ну не подходит он нынешнему тренеру. Поэтому, можно и вернуться. Лучше в Динамо, а можно и в Спартак. Вчерашняя игра показала, что в середине поля и в нападении не все у нас в порядке. Плюс штрафные он как минимум неплохо исполняет. Почему бы и не взять в аренду?
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Александр-Балашов-google
1788173346
Так предложили ему вариант или только журналист считает, что ему надо вернуться? Заголовки порой у Бомбардира юморные.
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темирхан
1788186541
Захарян ни кто! в футболе! просто, тупо сбежал из России, чтобы просто ЖИТЬ в Испании, а не играть.
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