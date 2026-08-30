Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»

Арсен Захарян, полузащитник «Реал Сосьедад», рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.

Инцидент произошел на 87-й минуте, когда команда готовила пятую, последнюю замену. Главный тренер Матараццо выпустил Горросатеги, восстановившегося после проблем с лобковой костью, чтобы удержать победный счет.

Захарян, разминавшийся у бровки, не принял это решение: он в раздражении что-то сказал тренеру по физподготовке, бросил манишку и направился в раздевалку, не дождавшись окончания встречи.