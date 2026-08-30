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Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»

30 августа, 16:38
11

Арсен Захарян, полузащитник «Реал Сосьедад», рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.

Инцидент произошел на 87-й минуте, когда команда готовила пятую, последнюю замену. Главный тренер Матараццо выпустил Горросатеги, восстановившегося после проблем с лобковой костью, чтобы удержать победный счет.

Захарян, разминавшийся у бровки, не принял это решение: он в раздражении что-то сказал тренеру по физподготовке, бросил манишку и направился в раздевалку, не дождавшись окончания встречи.

  • Российский футболист проводит четвертый сезон в «Реал Сосьедаде».
  • При этом его будущее в Донoстии остается неопределенным.
  • В недавнем интервью Захарян самокритично оценил свою игру и заявил, что не хочет покидать команду: «Я не хочу уходить из «Реала», но мне нужно доказывать свое качество на поле».

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Источник: Diario Vasco
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (11)
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spartakuz
1788097709
Профессионально! 😏
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Красногвардейчик
1788097805
Ну ЗвЯзда, куле))) ему по рангу положено так себя вести))
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Император 1
1788098358
Зря он так сделал.
Ответить
Иван Петров 1986
1788098538
Какой обидчевый армяшка.
Ответить
k611
1788099252
Зря. У него положение в клубе и так не фонтан.
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FFR
1788099627
Себе хуже сделал, в Сосьедаде и так не знают как избавиться от него.
Ответить
Cleaner
1788099867
Так Захарян ЗВЕЗДА! Ему, как и Роналду, можно все! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
odessakmv
1788140811
пошел шашлык мариновать...
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Просто-333
1788148861
как любят в Бомбардире беспонтовые заголовки
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Дэнгил
1788154901
Ошибка менеджмента.Испанцы тоже плачут.
Ответить
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