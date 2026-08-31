Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на исход матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:1).
«Первый раз по-настоящему вступив в игру в концовке, Максименко спас «Спартак» от поражения.
А другой вратарь, Овсянников, провел просто сумасшедший матч, в котором лично он проигрыша точно не заслужил. Глубоко уважаю Андрея Тихонова, но не понимаю, как можно было признать игроком матча кого-то другого, кроме голкипера «Оренбурга».
Сверхжесткий футбол гостей с 29 фолами и 9 (!) желтыми карточками от судьи Чистякова привел к ничьей. Но жаловаться «Спартаку» за потерянные очки можно только на себя.
Очень плохо для претендента на золото терять очки в таких матчах», – написал Рабинер.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте.
- У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Ранее в этом сезоне «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче FONBET Кубка России.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера