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Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»

31 августа, 00:43
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на исход матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:1).

«Первый раз по-настоящему вступив в игру в концовке, Максименко спас «Спартак» от поражения.

А другой вратарь, Овсянников, провел просто сумасшедший матч, в котором лично он проигрыша точно не заслужил. Глубоко уважаю Андрея Тихонова, но не понимаю, как можно было признать игроком матча кого-то другого, кроме голкипера «Оренбурга».

Сверхжесткий футбол гостей с 29 фолами и 9 (!) желтыми карточками от судьи Чистякова привел к ничьей. Но жаловаться «Спартаку» за потерянные очки можно только на себя.

Очень плохо для претендента на золото терять очки в таких матчах», – написал Рабинер.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте.
  • У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Ранее в этом сезоне «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче FONBET Кубка России.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (5)
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selvi3855
1788127414
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рылы
1788143896
"претендент на золото". гы-гы!
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R_a_i_n
1788149219
Ходит слух, что судья перед матчем красную карточку потерял😅
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Интерес
1788164107
Первая глава романа "Как "Спартак" убивал сам себя" опубликована...
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