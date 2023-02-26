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Манчестер Юнайтед
Том Хитон
Статистика
€ 100 тыс
Том Хитон - статистика
Манчестер Юнайтед
15 апреля 1986 (40)
#22 | Вратарь
188 см | 85 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Юнайтед
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, Финал
Манчестер Юнайтед
2 : 0
26.02.2023
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 0
01.02.2023
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ноттингем Форест
0 : 3
25.01.2023
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 0
10.01.2023
Чарльтон
1' - 90'
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