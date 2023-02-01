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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 01 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
01.02.2023, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
73'
А. Марсьяль
76'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
86'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
Г. Скарпа
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
80'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Каземиро
80'
ГОЛ! 2:0!
Фред
Пас отдал
М. Рэшфорд
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
73'
Желтая карточка
Каземиро
68'
65'
Замена
С. Орье
️️️️
Р. Лоди
64'
Замена
Данило
️️️️
Р. Фройлер
64'
Замена
А. Майтен
️️️️
Б. Джонсон
Замена
А. Марсьяль
️️️️
В. Вегхорст
63'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
63'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
62'
45'
+1
Желтая карточка
С. Сарридж
Желтая карточка
Фред
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ноттингем Форест
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Данило
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Хитон
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
7
Фред
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
13
Хеннесси
3
Уильямс
26
Маккена
30
Боли
6
Лоди
23
Мангала
19
Фройлер
77
Лингард
10
Скарпа
22
Джонсон
9
Сарридж
19
Варан
15
Магуайр
15
Магуайр
19
Варан
5
Каземиро
29
Линделеф
29
Линделеф
5
Каземиро
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
9
Вегхорст
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Вегхорст
6
Лоди
92
Орье
92
Орье
6
Лоди
19
Фройлер
8
Данило
8
Данило
19
Фройлер
10
Скарпа
27
Хэммонд
27
Хэммонд
10
Скарпа
22
Джонсон
77
Майтен
77
Майтен
22
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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