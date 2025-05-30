Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Давид Де Хеа
€ 3,50 млн
Давид Де Хеа
Фиорентина
7 ноября 1990 (35), Мадрид
#43 | Вратарь
192 см | 83 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
В «Фиорентине» определились с будущим Де Хеа
2025.05.30 23:11
Бруну Фернандеш повторил рекорд Роналду и Де Хеа
2025.05.16 18:18
Агент не исключил перехода Де Хеа в клуб РПЛ
2025.04.25 17:26
Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»
2025.04.24 18:29
4
Куртуа рассказал, почему перешел в «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед»
2025.02.19 16:48
Символическая сборная топ-5 лиг Европы на данный момент по версии Goal
2024.12.27 17:30
Серия А. «Фиорентина» победила «Милан» (2:1), Де Хеа отразил 2 пенальти
2024.10.06 23:48
5
Де Хеа объяснил годичную паузу в карьере
2024.08.12 21:43
Фото
Де Хеа спустя год отдыха подписал контракт с новым клубом
2024.08.09 21:41
Фото
Де Хеа прошел медосмотр для новой команды – он не играл больше года
2024.08.09 18:40
Стали известны требования Де Хеа по зарплате – от него отказались «Дженоа» и «Фиорентина»
2024.08.01 23:57
3
Де Хеа спустя год отдыха определился с новым клубом
2024.07.26 17:59
5
Де Хеа ведет переговоры с двумя клубами
2024.07.08 16:16
1
«Атлетико» рассматривает двух топ-вратарей на замену Облаку
2024.05.04 13:40
3
Де Хеа ведет переговоры с испанским клубом
2024.03.16 13:49
Де Хеа может стать дублером тер Стегена в «Барселоне»
2024.02.28 15:56
Де Хеа ведет переговоры с саудовским клубом
2024.01.28 13:46
Де Хеа выбрал новую команду
2023.12.30 10:10
6
Топ-5 самых дорогих свободных агентов зимы-2023/24
2023.12.12 15:00
2
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов
2023.12.07 23:43
1
Топ-клуб АПЛ готовит предложение для Де Хеа
2023.12.04 15:23
5
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
2023.11.20 10:19
Тен Хаг ответил критикам Фернандеша как капитана «МЮ»
2023.11.05 16:51
1
Фото
Де Хеа – Бруну Фернандешу: «Ты ненастоящий капитан»
2023.11.05 09:55
1
⚡️ «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Де Хеа
2023.10.26 11:03
3
Роналду не смог убедить экс-партнера по «МЮ» перейти в «Аль-Наср»
2023.09.23 10:58
32-летний Де Хеа задумался о завершении карьеры
2023.09.22 16:30
1
В Испании назвали три страны, в которых может продолжить карьеру Де Хеа
2023.09.08 17:37
«У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса
2023.08.25 18:50
3
Анчелотти заблокировал переход Де Хеа в «Реал»
2023.08.11 09:51
1
2
3
4
5
Главные новости
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
6
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+