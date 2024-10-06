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    • Серия А. «Фиорентина» победила «Милан» (2:1), Де Хеа отразил 2 пенальти

    Серия А. «Фиорентина» победила «Милан» (2:1), Де Хеа отразил 2 пенальти

    «Фиорентина» в 7-м туре Серии А победила «Милан». Забил бывший игрок миланцев Ясин Адли.

    Вратарь хозяев Давид Де Хеа справился с двумя пенальти. Голкипер «Милана» Майк Меньян отразил один удар с 11-метровой отметки.

    У «Фиорентины» на 85-й минуте удалили главного тренера Рафаэле Палладино.

    Италия. Серия А. 7-й тур

    Фиорентина – Милан – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адли, 35; 1:1 – Пулишич, 60; 2:1 – Гюдмюндссон, 73.

    Незабитые пенальти: Кен, 22 – Эрнандес, 45+1; Абрахам, 56.

    Удаления: нет – Эрнандес, после финального свистка.

    Календарь Серии A

    Турнирная таблица Серии A

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 23:48
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