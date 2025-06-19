Гаттузо прокомментировал назначение в сборную Италии

Новый главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своем назначении.
«Это мечта, ставшая реальностью. Перед нами стоит непростая задача. Говорить особо нечего, надо работать.
Говорят, что у нас нет хороших футболистов. Я считаю, что нам просто нужно залезть им в голову, чтобы заставить их играть наилучшим образом.
Моя цель – вернуть Италию на чемпионат мира, что для нас принципиально. Сборной нужен энтузиазм, чтобы объединиться и оставаться единым в трудные моменты.
Моя цель – принести радость, создать семью. Схемы, тактика – после этого. Нам нужно вернуть наш менталитет, который отличал нас на протяжении многих лет», – заявил Гаттузо.
- Сообщалось, что контракт с тренером заключат по схеме «1+1». Продление будет зависеть от попадания итальянцев на ЧМ-2026.
- Гаттузо возглавил команду вместо Лучано Спаллетти.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио