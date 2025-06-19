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Гаттузо прокомментировал назначение в сборную Италии

Сегодня, 14:14

Новый главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своем назначении.

«Это мечта, ставшая реальностью. Перед нами стоит непростая задача. Говорить особо нечего, надо работать.

Говорят, что у нас нет хороших футболистов. Я считаю, что нам просто нужно залезть им в голову, чтобы заставить их играть наилучшим образом.

Моя цель – вернуть Италию на чемпионат мира, что для нас принципиально. Сборной нужен энтузиазм, чтобы объединиться и оставаться единым в трудные моменты.

Моя цель – принести радость, создать семью. Схемы, тактика – после этого. Нам нужно вернуть наш менталитет, который отличал нас на протяжении многих лет», – заявил Гаттузо.

  • Сообщалось, что контракт с тренером заключат по схеме «1+1». Продление будет зависеть от попадания итальянцев на ЧМ-2026.
  • Гаттузо возглавил команду вместо Лучано Спаллетти.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Гаттузо Дженнаро
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