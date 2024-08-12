Де Хеа объяснил годичную паузу в карьере

Новый вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа высказался о том, что у него более года не было команды.

«Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Я не останавливался и хотел вернуться на топ-уровень.

Заниматься в одиночку сложно, к тому же я провел 12 лет в Манчестере, и это мой дом. Мое сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я принял решение взять паузу на год.

У меня все хорошо, я тренировался каждый день, даже больше, чем раньше. Я в хорошей форме, возможно, первые несколько игр нужно будет привыкать, но я играю уже много лет, надо просто встать на ворота», – заявил 33-летний испанец.