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Де Хеа объяснил годичную паузу в карьере

12 августа 2024, 21:43

Новый вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа высказался о том, что у него более года не было команды.

«Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Я не останавливался и хотел вернуться на топ-уровень.

Заниматься в одиночку сложно, к тому же я провел 12 лет в Манчестере, и это мой дом. Мое сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я принял решение взять паузу на год.

У меня все хорошо, я тренировался каждый день, даже больше, чем раньше. Я в хорошей форме, возможно, первые несколько игр нужно будет привыкать, но я играю уже много лет, надо просто встать на ворота», – заявил 33-летний испанец.

  • Де Хеа заключил с «Фиорентиной» контракт по схеме «1+1».
  • Сообщалось, что ему будут платить 3 млн евро в год.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» голкипер провел 545 матчей (190 – сухие) и пропустил 590 голов.

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Источник: Viola News
Италия. Серия А Фиорентина Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
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