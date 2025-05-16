Бруну Фернандеш повторил рекорд Роналду и Де Хеа

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2024/25.

Болельщики подавляющим большинством выбрали его футболистом года – 82 процента поддержки в голосовании.

Португалец опередил вингера Амада Диалло и защитника Гарри Магуайра.

Статистика Фернандеш в уходящем сезоне – 19 голов + 19 ассистов в 54 матчах во всех турнирах.

Он получил эту индивидуальную награду в четвертый раз. Ранее подобное удавалось только двум игрокам «МЮ» – Давиду Де Хеа и Криштиану Роналду.