Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналистка talkSport: «Роналду лишает Португалию шансов на победу на ЧМ»

Журналистка talkSport: «Роналду лишает Португалию шансов на победу на ЧМ»

Сегодня, 09:26
9

Журналистка talkSport Анджелина Келли считает, что полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш должен отказаться играть за сборную Португалии, если форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет выходить в стартовом составе.

«Выскажу свое непопулярное мнение – речь пойдет о Бруну Фернандеше, потому что я чувствую, что мы недостаточно много о нем говорим.

Мир охвачен лихорадкой чемпионата мира, и, конечно, много говорят о том, у каких сборных есть реальные шансы на победу в турнире. Португалия – в их числе, и она никогда не проявляла себя в полной мере на чемпионатах мира. По-моему, их лучший результат был в 1966 году, когда они заняли третье место.

Но это пятая сборная в мире, у них полно талантов в полузащите. Есть такие игроки, как Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш. Фернандешу 31 год, и у него, возможно, не будет лучшего шанса выиграть чемпионат мира, особенно с учетом того, в какой форме он в этом сезоне.

Не буду слишком на нем зацикливаться, но я думаю, что если Португалия выиграет чемпионат мира, и он здорово проявит себя на турнире, то с учетом выступлений за «Манчестер Юнайтед» он может стать претендентом на «Золотой мяч».

Пока на меня не накинулись, я не говорю, что он выиграет «Золотой мяч», но он может стать претендентом. Но у него не будет шанса, если Португалия продолжит поддерживать тщеславие Криштиану Роналду. Итак, я думаю, что Бруну Фернандеш должен отказаться играть за Португалию, если Мартинес продолжит ставить Роналду в состав.

Роналду был недостаточно хорош на последнем Евро, а, возможно, и на последнем чемпионате мира. На дворе 2026 год, и он не сдается просто так.

Порой было неловко, когда в товарищеских матчах он не реализовывал выходы один на один, не отдавал мяч партнерам, которые находились в более выгодной позиции в штрафной. Честно говоря, ему все равно. А Роберто Мартинес, по-моему, просто смирился с тем, что быть тренером сборной Португалии означает обязательно выбирать Роналду.

Португальская футбольная федерация слишком одержима Роналду и деньгами, которые он приносит. Кто-то должен положить конец этой нелепости.

Бруну Фернандеш, один из ключевых игроков и звезд сборной Португалии, должен пойти к Роберто Мартинесу и сказать, чтобы он не ставил Роналду в стартовый состав, иначе он покинет команду и отправится домой, потому что Роналду лишает себя и всех товарищей по команде шансов на победу на чемпионате мира и вредит собственной репутации.

Если бы сборная была так же важна для Роналду, как для его партнеров по команде, он бы давно ушел. Но он делает это только ради себя, так почему Бруну, Витинья или Бернарду Силва должны отказываться от своих шансов лишь для того, чтобы потакать ему?» – сказала Келли.

  • Португалия сыграет на ЧМ-2026 в группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (в ночь на 28 июня).
  • Для 41-летнего Роналду это 6-й чемпионат мира в карьере.

Еще по теме:
Тренер сборной Японии оценил ничью с Нидерландами
Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Сенегал 16 июня 2026 года
Коэффициенты букмекеров на матч: Иран – Новая Зеландия 16 июня 2026 года
Источник: talkSport
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Фернандеш Бруну Мартинес Роберто
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1781505555
Я ее имени и газетенки то не знаю. А вот Роналду знаю. Пусть она сперва возьмет 90 индивидуальных трофеев потом учит лягушек квакать.
Ответить
Антрацитовый волхв
1781506376
Жоау Феликс тоже хороший игрок.
Ответить
k611
1781507562
Игра покажет кто прав.
Ответить
DMитрий
1781510531
Выдала на одном дыхании с утра пораньше перед завтраком!!! Ну ничего, мы то прекрасно знаем ЭТИ ежемесячные моменты... 2-3 дня и всё нормализуется. Криш терпеливо подождёт.
Ответить
САДЫЧОК
1781514655
Не Роналду лишает- а безмозглый тренер, утопивший золотое поколение Бельгии!
Ответить
Psih86
1781515420
Да и так всё понятно, за счёт других бедолага надеется выиграть ЧМ.
Ответить
subbotaspartak
1781519669
Если упростить речь, то всё внятно.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
17
Игрок РПЛ – в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026 против Испании
17:51
1
Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование
17:38
1
Гном Гномыч объяснил, почему его сверстники не смотрят РПЛ
17:25
8
Фото67-летний Сарри нашел новый клуб
17:09
2
Мнение Черданцева о скандальных паузах на ЧМ-2026
16:43
15
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
16:33
1
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
16:15
1
В Бразилии разочарованы работой Анчелотти
15:57
9
Испанского игрока посадили на 8,5 лет за изнасилование
15:41
13
Все новости
Все новости
Кирьяков дал прогноз, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы Россия
18:11
1
Матч ЧМ-2026 обслужит женщина
17:59
2
«Матч ТВ», в отличие от других стран, не заполняет рекламой паузы на водопой на ЧМ-2026
16:57
3
Мнение Черданцева о скандальных паузах на ЧМ-2026
16:43
15
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
16:15
1
В Бразилии разочарованы работой Анчелотти
15:57
9
Где смотреть матч Иран – Новая Зеландия: во сколько прямая трансляция 16 июня 2026
15:47
Где смотреть матч Саудовская Аравия – Уругвай: во сколько прямая трансляция 16 июня 2026
15:44
Где смотреть матч Франция – Сенегал: во сколько прямая трансляция 16 июня 2026
15:40
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15:29
1
«Буду не спать, изучать тактику, схемы»: Гном Гномыч написал колонку в честь ЧМ-2026
15:01
2
Генич восхитился командой на ЧМ-2026: «Просто красавцы»
14:43
7
Тренер сборной, разгромленной в 1-м матче на ЧМ, назвал причину неудачи
14:10
Тренер сборной-участницы ЧМ-2026 обвинил судью в поражении
13:46
2
Клопп извинился перед тренером сборной Германии: «Мне скоро 59, а я все еще идиот»
13:28
4
«Бавария» за 55 миллионов купит игрока, забившего Бразилии на ЧМ-2026
13:10
Тренер сборной Швеции оценил разгром Туниса
12:59
Судью ЧМ-2026 обвинили в демонстрации символа ненависти
12:29
14
Тренер Кот-д’Ивуара нацелился победить сборную Германии
11:58
3
У одной из сборных-участниц ЧМ-2026 был задержан перелет на матч
11:32
3
Стало известно, выйдет ли Ямаль в стартовом составе Испании в 1-м матче на ЧМ-2026
11:05
1
Появилась информация о состоянии Месси перед первым матчем на ЧМ-2026
10:50
2
Мбаппе сказал, будет ли бороться за пост президента Франции
10:14
1
Бубнов – о прогнозе экономиста на ЧМ-2026: «По дуркованию на 1-м месте с большим отрывом»
09:39
6
Журналистка talkSport: «Роналду лишает Португалию шансов на победу на ЧМ»
09:26
9
Тренер сборной Японии оценил ничью с Нидерландами
09:14
Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Сенегал 16 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Иран – Новая Зеландия 16 июня 2026 года
09:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 