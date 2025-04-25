Агент не исключил перехода Де Хеа в клуб РПЛ

Агент Паулу Барбоза оценил вариант перехода голкипера Давида Де Хеи из «Фиорентины» в российский клуб. Ранее тренер флорентийцев Александр Низелик рассказал, что вратарь полюбил Россию во время ЧМ-2018, и хочет посетить ее вновь.

– Его контракт с «Фиорентиной» заканчивается этим летом. Могут ли российские клубы им заинтересоваться?

– Конечно! Думаю, что и другие клубы могут, не только российские. Это интересный игрок. Как свободный агент, это может быть очень хорошей сделкой.

– Подходит ли он по уровню российским топ-клубам?

– Трудно судить по причине того, что там уже играют вратари хорошего уровня. Это надо сравнивать с тем, что есть. Здесь все зависит от тренеров.

– Как думаете, российским клубам пришлось бы давать ему большую зарплату?

– Большая зарплата – это понятие относительное. Это регулируется рынком. Если игрок хороший, то он должен получить то, что сам рынок определяет. Здесь есть определенные правила.

Есть разные уровни потолка зарплат. В Англии одни, в Германии более-менее похожие, в Италии чуть поменьше. В России в сейчас только 3-4 клуба могут платить большие зарплаты. «Зенит» и «Спартак», с ними даже сравнивать нельзя. «Краснодар» немного другой уровень.