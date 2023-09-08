В Испании назвали три страны, в которых может продолжить карьеру Де Хеа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа остается без команды.

Трансферное окно в Саудовской Аравии и в европейских лигах уже закрылось, поэтому у 32-летнего футболиста осталось всего три варианта продолжения карьеры.

Как пишет AS, для испанца все еще доступны чемпионаты ОАЭ, Мексики и Катара.