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    • В Испании назвали три страны, в которых может продолжить карьеру Де Хеа

    В Испании назвали три страны, в которых может продолжить карьеру Де Хеа

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа остается без команды.

    Трансферное окно в Саудовской Аравии и в европейских лигах уже закрылось, поэтому у 32-летнего футболиста осталось всего три варианта продолжения карьеры.

    Как пишет AS, для испанца все еще доступны чемпионаты ОАЭ, Мексики и Катара.

    • Де Хеа – свободный агент.
    • Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
    • На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.

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    Источник: AS

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    08.09.2023 17:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5908

      Питерский князь 11 часов назад

      А самый сильный чемпионат мира УКРПОДОШВ, закрыт уже?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6231

      fakeid 13 часов назад

      у нас окно открыто)

      0
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