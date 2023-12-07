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    Топ-10 самых дорогих свободных агентов

    Transfermarkt опубликовал рейтинг свободных агентов с самой высокой рыночной стоимостью.

    Лидером списка стал вратарь Давид Де Хеа, оцениваемый в 8 миллионов евро.

    Топ-10 выглядит так:

    1. Давид де Хеа (последний клуб – «Манчестер Юнайтед») – 8 млн евро;
    2. Джесси Лингард (последний клуб – «Ноттингем Форест») – 6 млн евро;
    3. Шека (последний клуб – «Ренн») – 5 млн евро;
    4. Анвар Эль-Гази (последний клуб – «Майнц») – 3 млн евро;
    5. Элдер Кошта (последний клуб – «Лидс») – 2,8 млн евро;
    6. Хосе Кампанья (последний клуб – «Леванте») – 2,5 млн евро;
    7. Неманья Йович (последний клуб – «Партизан») – 2 млн евро;
    8. Сулейман Думбия (последний клуб – «Анжер») – 2 млн евро;
    9. Санти Мина (последний клуб – «Сельта») – 2 млн евро;
    10. Дарко Велкоски (последний клуб – «Аль-Иттифак») – 1,8 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    07.12.2023 23:43
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