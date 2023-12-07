Топ-10 самых дорогих свободных агентов

Transfermarkt опубликовал рейтинг свободных агентов с самой высокой рыночной стоимостью.
Лидером списка стал вратарь Давид Де Хеа, оцениваемый в 8 миллионов евро.
Топ-10 выглядит так:
- Давид де Хеа (последний клуб – «Манчестер Юнайтед») – 8 млн евро;
- Джесси Лингард (последний клуб – «Ноттингем Форест») – 6 млн евро;
- Шека (последний клуб – «Ренн») – 5 млн евро;
- Анвар Эль-Гази (последний клуб – «Майнц») – 3 млн евро;
- Элдер Кошта (последний клуб – «Лидс») – 2,8 млн евро;
- Хосе Кампанья (последний клуб – «Леванте») – 2,5 млн евро;
- Неманья Йович (последний клуб – «Партизан») – 2 млн евро;
- Сулейман Думбия (последний клуб – «Анжер») – 2 млн евро;
- Санти Мина (последний клуб – «Сельта») – 2 млн евро;
- Дарко Велкоски (последний клуб – «Аль-Иттифак») – 1,8 млн евро.
Источник: Transfermarkt