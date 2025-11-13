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Катар. Лига звезд
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Аль-Сайлия
Анвар Эль-Гази
€ 900 тыс
Анвар Эль-Гази
Аль-Сайлия
3 мая 1995 (31), Барендрехт
#21 | Нападающий
188 см
Нидерланды | Марокко
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Публикации
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
Топ-5 самых дорогих свободных агентов зимы-2023/24
2023.12.12 15:00
2
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов
2023.12.07 23:43
1
Стал известен клуб РПЛ, предлагавший контракт Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины
2023.11.24 00:13
1
Представители Эль-Гази выступили против переезда игрока в Россию
2023.11.23 16:08
Реакция Эль-Гази на расторжение контракта с «Майнцем» из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту
2023.11.04 11:43
4
«Майнц» выгнал футболиста, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем
2023.11.04 08:26
4
«Майнц» расторгнет игрока, поддержавшего Палестину
2023.10.27 19:46
4
Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину
2023.10.19 18:17
2
Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины
2023.10.17 21:31
3
Фото
«Эвертон» арендовал форварда «Астон Виллы» Эль-Гази
2022.01.13 21:12
Фото
Бруну Фернандеш, Салах и Рэшфорд – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре
2021.01.08 16:36
Арустамян заявил, что «Спартак» не рассматривает кандидатуру Эль-Гази
2017.08.30 01:07
8
«Спартак» хочет заполучить Эль-Гази
2017.08.29 21:52
16
Кубок Франции. «Монако» победил «Лилль» и вышел в полуфинал
2017.04.05 00:10
1
Фото
«Лилль» объявил о переходе Эль-Гази
2017.01.31 12:52
«Лилль» договорился с «Аяксом» о трансфере Эль-Гази
2017.01.24 22:49
«Ливерпуль» намерен приобрести у «Аякса» Эль-Гази
2016.08.19 17:01
2
«МЮ» рассматривает четырех кандидатов для усиления флангов атаки
2015.11.10 13:03
3
Клопп хочет переманить в «Ливерпуль» хавбека «Аякса»
2015.10.25 10:51
Франк Де Бур: «Селтик» припарковал перед нами два автобуса»
2015.09.18 09:16
1
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Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
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00:44
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Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
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Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
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Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
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Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
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