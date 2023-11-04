«Майнц» выгнал футболиста, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

Спорт и политика неразделимы. Расизм- главная идеология большого спорта. "Либо ты с США и Европой, либо ты никто"- вот главный девиз МОК, УЕФА, ФИФА.
«Майнц» объявил о расторжении контракта с Анваром Эль-Гази.
Немецкий клуб обосновал свое решение публикациями футболиста в соцсетях.
Ранее 28-летний голландец с марокканскими корнями раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.
- Эль-Гази был в «Майнце» с 22 сентября.
- Вингер сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 млн евро.