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    • «Майнц» выгнал футболиста, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

    «Майнц» выгнал футболиста, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

    «Майнц» объявил о расторжении контракта с Анваром Эль-Гази.

    Немецкий клуб обосновал свое решение публикациями футболиста в соцсетях.

    Ранее 28-летний голландец с марокканскими корнями раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.

    • Эль-Гази был в «Майнце» с 22 сентября.
    • Вингер сделал 1 ассист в 3 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

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    Источник: сайт «Майнца»

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    04.11.2023 08:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 4 ноября, 09:52

      Спорт и политика неразделимы. Расизм- главная идеология большого спорта. "Либо ты с США и Европой, либо ты никто"- вот главный девиз МОК, УЕФА, ФИФА.

      3
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      Рейтинг: +6417

      Добрый Бобер 4 ноября, 09:19

      Хамас и Талибан - террористические организации. Помогаешь им - значит сам террорист.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 > Добрый Бобер 4 ноября, 09:55

      Хамас и Талибан- ангелы рядом с Израилем и НАТО.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида > Добрый Бобер 4 ноября, 10:20

      ЦАХАЛ, ВСУ и НАТО - террористические организации, поддерживаешь их - значит сам террорист.

      2
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