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Катар. Лига звезд
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Аль-Сайлия
Анвар Эль-Гази
Статистика
€ 900 тыс
Анвар Эль-Гази - статистика
Аль-Сайлия
3 мая 1995 (31), Барендрехт
#21 | Нападающий
188 см
Нидерланды | Марокко
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Сайлия
3 : 6
10.09.2026
Аль-Садд
1' - 90'
39'
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
68' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Астон Вилла
2 : 0
28.02.2025
Кардифф
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сток Сити
3 : 3
08.02.2025
Кардифф
1' - 82'
8'
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