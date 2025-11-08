Фирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар

Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо

«Зенит» получил конкретное предложение по Венделу

Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо