Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал итоги проверки слов экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.

После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

Сегодня МВД сообщило, что не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо.

«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение.

Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет.

И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания.

Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», – сказал Свищев.