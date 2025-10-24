Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо

Сегодня, 21:58

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал итоги проверки слов экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

  • Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
  • Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.
  • После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.
  • Сегодня МВД сообщило, что не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо.

«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение.

Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет.

И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания.

Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», – сказал Свищев.

Еще по теме:
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо 17
Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили» 10
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
21:58
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело»
21:21
2
«Зенит» нацелился на еще одного бразильца
20:44
14
Илья Мэддисон мощно ответил вратарю «Динамо»: «Вся Россия знает, что Лещук – это дырень»
20:33
4
Бухаров: «Зенит» – конвейер по убиванию российских футболистов»
20:08
11
Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6
20:00
17
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА
19:50
4
Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ
19:30
1
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
9
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
8
Все новости
Все новости
Лещук высказался о рекорде РПЛ по матчам в запасе: «Неблагодарная профессия»
22:22
Погребняк оценил слова Аршавина о самом популярном российском футболисте
20:55
Гандри из «Ахмата» назвал трех самых известных людей России
20:20
1
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА
19:50
4
Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ
19:30
1
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
9
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
8
Лапочкин – о РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти»
18:51
4
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
18:35
5
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
18:18
9
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
18:06
7
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
17:31
17
Лещук ответил на критику Ильи Мэддисона
16:55
1
Губерниев и Бузова записали совместный трек к 10-летию «Матч ТВ»
16:47
11
Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»
16:29
4
Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»
15:51
3
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
15:41
3
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
14:48
7
Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:29
Где смотреть матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:28
Два клуба РПЛ потребовали взыскать с обанкротившихся «Химок» более 100 миллионов рублей
14:28
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:26
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
13
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ
13:15
4
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева
12:26
3
Динамовец Нгамале назвал любимое русское матерное выражение
12:16
3
«Зенит» готовит трансфер нового бразильца – 8-го по счету
12:02
38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 