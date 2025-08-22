Экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что он захотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

«Когда начался конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – «Бомбардир»), атмосфера изменилась.

У меня были друзья, которые играли на Украине [Педриньо и Майкон выступали за «Шахтер»]. Я очень переживал из-за этого, это стало меня немного тяготить.

Потом мне поступило несколько предложений из Бразилии, но «Зенит» меня не отпускал. Мне говорили, что я важный игрок для команды.

Многие говорят, что иногда я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с «Зенитом», но это не так. Я действительно хотел уйти, но не из-за чего-то, связанного с клубом.

Я просто чувствовал, что мне нужно было обратить на себя внимание. Люди и раньше не обращали особого внимания на российскую лигу, а после конфликта ситуация ухудшилась», – сказал Клаудиньо в интервью Flashscore.