  • Клаудиньо назвал причину ухода из «Зенита»: «Это стало меня тяготить»

Клаудиньо назвал причину ухода из «Зенита»: «Это стало меня тяготить»

Вчера, 14:28
21

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что он захотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

«Когда начался конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – «Бомбардир»), атмосфера изменилась.

У меня были друзья, которые играли на Украине [Педриньо и Майкон выступали за «Шахтер»]. Я очень переживал из-за этого, это стало меня немного тяготить.

Потом мне поступило несколько предложений из Бразилии, но «Зенит» меня не отпускал. Мне говорили, что я важный игрок для команды.

Многие говорят, что иногда я использовал предложения из Бразилии, чтобы продлить контракт с «Зенитом», но это не так. Я действительно хотел уйти, но не из-за чего-то, связанного с клубом.

Я просто чувствовал, что мне нужно было обратить на себя внимание. Люди и раньше не обращали особого внимания на российскую лигу, а после конфликта ситуация ухудшилась», – сказал Клаудиньо в интервью Flashscore.

  • Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

FWSPM
1755865680
В катаре то конечно на тебя обратят внимание)) того и глядишь в сборную начнут вызывать
Чилим.
1755865756
свалил и обосрал по полной ...
Интерес
1755866994
Брали как благородный гриб,а оказался бледной поганкой во всём.Ещё и паЧпорт ему Медведев выправил.
Цугундeр
1755867260
)) Судя по всему, накопления у Клавы заканчиваются. Пошла подработка. Даёшь нового иноагента?))
Fibercore
1755867457
В таком случае, нас власть имущея держат за идиотов! На кой ему давали гражданство в 2023, если Третья мировая началась в феврале 2022, и его это тяготило? И зачем он сам принимал гражданство страны, которая его тяготит?
СильныйМозг
1755869606
Завершил бы карьеру, потом начал бы грязью поливать. Предателей нигде не любят.
VVM1964
1755870001
Ну что же - принципиальная позиция всё же честнее, чем беспринципная...
Fju-2
1755872502
Редкий случай, когда российский футболист критикует так называемую СВО.
темирхан
1755872700
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! КТО ОТ ЕГО ИМЕНИ ПЕШЕТ? КАК И ОТ Петержелы ТИПА!
Хулиганин
1755874697
Через полгодика расскажет, как Медведев лично его кнутом гонял на тренировках. А по ночам заставлял качать газовый насос.
