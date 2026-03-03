Введите ваш ник на сайте
Канчельскис вынес суровый приговор «Спартаку»

3 марта, 12:11
15

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не верит в чемпионские амбиции «Спартака» в этом сезоне.

«Скорее в Сахаре пойдeт снег, чем «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Без шансов – слишком большое отставание от «Краснодара» и «Зенита». Даже если красно-белые выиграют все игры до конца сезона, этого может не хватить.

«Спартак» слишком слабо провeл первую часть чемпионата, чтобы рассчитывать на борьбу за титул. Команде нужно сделать основную ставку на Кубок России. Там есть неплохие шансы побороться за трофей», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» после 19 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея на счету 32 очка.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.
  • В следующем тура команда Хуана Карседо сыграет с «Акроном».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Император 1
1772529495
В этом сезоне Спартак максимум кубок выиграет
Ответить
FWSPM
1772532607
как там погода в брянске?
Ответить
Skull_Boy
1772532678
Найди себе работу гной
Ответить
Бумбраш
1772533415
Одни дебилы находят других дебилов,чтобы задавать дебильные вопросы,а вершина всего этого дебильный заголовок.у нас не только судейство на дне,но и спорт.журналичтика
Ответить
Бумбраш
1772533847
Приговор был настолько суров,что я за 1000 верст вздрогнул)))
Ответить
slavа0508
1772536092
Ну это и без него . понятно ...сказал бы ещё что Сочи не станет чемпионом ...чудак однако ...
Ответить
Павелий
1772538946
"Снег в Сахаре — крайне редкое явление, случающееся примерно 5-6 раз за последние 40-45 лет". То есть примерно раз в 7-9 лет. Так что как раз время пришло для Спартака!
Ответить
Айболид
1772539987
Да как он посмел ! )
Ответить
алдан2014
1772541806
Капитан очевидность. Омерзительно
Ответить
FROLL007
1772543694
Ну хоть один трезвый спартаковский комментарий. Гыгыгы
Ответить
