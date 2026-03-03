Сперцян оценил шансы «Краснодара» на «золотой дубль»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о шансах команды завоевать два трофея в текущем сезоне.
– Как смотришь на перспективы команды весной? Конкуренты усилились.
– Все зависит только от нас. Будем смотреть на себя и свою игру. Выжимать максимум, как это было в прошлом году. Так будет и сейчас.
– Чувствуется, что защитить титул сложнее, чем завоевать его?
– Думаю, что да. Защитить титул всегда сложнее.
– Есть мнение, что «Краснодар» не хватит на два турнира. Можешь что‑то ответить на это?
– У кого такое мнение? Я при чем здесь? Завоевать два трофея реально.
– Длины скамейки хватит?
– Хватит. На все хватит.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 43 очками после 19 туров. Команда опережает «Зенит» на 1 очко.
- В FONBET Кубке России «быки» сыграют в полуфинале Пути РПЛ с ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»