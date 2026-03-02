Романцев изменил отношение к ВАР

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что ему разонравилась система видеоповторов.

ВАР работает в РПЛ с сезона-2019/20.

Впервые в истории ВАР использовался во всех 8 матчах тура РПЛ.

«Изначально, когда появился ВАР, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей.

А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры]. Сейчас этот ВАР только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.

Постоянные паузы из-за ВАР забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне как болельщику это не нравится», – сказал Романцев.