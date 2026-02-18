Введите ваш ник на сайте
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева

Сегодня, 19:01
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что его кандидатуру рассматривали на пост главного тренера московской команды в 1989 году.

«В конце сезона 1988 года Константин Иванович Бесков уехал отдыхать в Кисловодск, оставил список, кого надо было убрать из «Спартака». Там даже Валера Шмаров был, который, кстати, в следующем году забил «золотой» гол киевскому «Динамо», когда тренером уже был Олег Романцев.

А тогда, когда его хотели убрать, Валерка приехал сдавать форму, а Николай Петрович Старостин говорит: «Ты чего?» – «Ну как? Меня же убирают». И Старостин посоветовал ему не торопиться.

В итоге Бескова убрали, в прессе озвучили три фамилии, кто его может сменить – Игорь Нетто, я и Романцев, который уже работал в спартаковской системе в «Красной Пресне» и «Спартаке» из Орджоникидзе.

А тогда в манеже ЦСКА был какой‑то матч, я шел от метро «Динамо» и при переходе Ленинградского проспекта встретились со Старостиным.

И он говорит: «О, Женя, ты мне нужен. Как относишься к тому, чтобы возглавить «Спартак»?». А я в то время тренировал «Металлург» из Златоуста, играли на первенство Челябинской области.

Через пару дней мне позвонил Саша Бубнов, попросил приехать к нему. И сказал, что шансов у меня стать тренером «Спартака» нет. Спросил его, почему. И услышал: «Знаю, что Романцев встречался с футболистами, опытные игроки его поддержали».

В день выборов тренера я на собрание не поехал, знал, что Николай Петрович сделал ставку на Романцева, уже возил его то ли в горком партии то ли в профсоюзы.

И я понимаю, что это было правильное решение Николая Петровича. Во‑первых, Олег Иванович уже работал тренером. Во‑вторых, успехи, которые были при нем в «Спартаке», тут вопросов ни у кого быть не должно», – заявил Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Ловчев Евгений
...уефан
1771430819
..."Боже, как давно это было, Помнит, только мутной реки вода"(с)...
Ответить
САДЫЧОК
1771431444
Ловчева не назначили, потому что поняли что человек дерьм@! В Пердиве Спартак оказался во многом из за этого липового лидера, который конфликтовал со старшим тренером и настоящими лидерами той Команды
Ответить
рылы
1771431475
"А тогда, когда его хотели убрать, Валерка приехал сдавать форму" ну советщина. форму надо сдавать. для чего? чтобы другому передать ношенную? ну и времена тогда были. чёт вспомнилось интервью какого-то иностранного тренера, который приехал в какой-то наш клуб уже после 2004-05 года. имени не помню, клуб тоже, но, вроде, в подмосковье дело было, так что варианта ровно 2. говорит: после первой тренировки все идём в раздевалку, я спрашиваю у игроков, куда сдать форму, чтобы постирали? а игроки все замолчали, смотрят в пол. и я спрашиваю: у вас тут что - сами свою форму стирают??? вот такие у нас клубы в премьер-лиге бывали не так давно.
Ответить
zigbert
1771431593
Вот не помню что Ловчев фигурировал кандидатом в ГТ Спартака. А кандидатов было двое, Нетто и Романцев. Казалось что у Романцева было мало шансов но он победил к счастью для всех болельщиков Спартака.
Ответить
