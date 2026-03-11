Клуб РПЛ получил поздравление с вылетом

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов констатировал вылет «Сочи» из РПЛ.
«Сочи» можно поздравить с вылетом в Первую лигу, с вылетом кармическим», – написал Смирнов.
- В последнем матче чемпионата России сочинцы проиграли на выезде «Пари НН» со счетом 1:2. Команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Отставание от зоны переходных матчей составляет девять очков.
- Осинькин по ходу сезона сменил испанского тренера Роберта Морено.
- «Сочи» в прошлом сезоне выступал в Первой лиге. В переходных матчах сочинцы победили «Пари НН», но попали в переходные матчи не по спортивному принципу, а ввиду неполучения «Черноморцем» лицензии из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.
